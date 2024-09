Petrol Diesel Price: आज आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? टंकी फुल करवाने से पहले जानें रेट

आज यानी 3 सितंबर 2024 को सरकारी तेल कंपनियों ने हर दिन की तरह सुबह 6 बजे पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) की नई कीमतें जारी कर दी हैं. जिसके मुताबिक, आज राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जबकि देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ है. कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. वहीं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं.

ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम क्या हैं? अगर नहीं तो गाड़ी के टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने से पहले पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है. चलिए जान लेते हैं पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट क्या है...

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Price)

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार में पेट्रोल 79 पैसे और डीजल 74 पैसे सस्ता

राज्य स्तर पर पेट्रोल-डीजल के भाव की बात करें तो आज बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 79 पैसे घटकर 106.81 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 74 पैसे घटकर 93.55 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 59 पैसे घटकर 104.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 57 पैसे घटकर 90.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का आम लोगों की जेब पर सीधा असर

पेट्रोल और डीजल कच्चे तेल से बनाए जाते हैं.अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ता है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ती है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. यह परिवहन लागत को बढ़ाता है, जिससे सामानों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं.