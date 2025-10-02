विज्ञापन
Parle G का बिस्किट भी हो गया सस्ता, कंपनी ने बताया कितने कम हो गए दाम

Parle G Biscuit New Price: जीएसटी रेट कट के बाद अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी पारले ने भी नई रेट लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि देश का पसंदीदा बिस्किट पारले जी अब कितना सस्ता हो गया है.

Parle G की तरफ से कम किए गए दाम

कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखते ही लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं. इनसे बचपन की यादें और इमोशन जुड़े होते हैं, यही वजह है कि ये चीजें हमेशा हमें याद रहती हैं और इन्हें देखते ही अलग सी खुशी महसूस होती है. हर घर में पाया जाने वाला बिस्टिक पारले जी भी एक ऐसा ही इमोशन है, जिसे देखकर लोग अपने बचपन को याद करने लगते हैं. पारले जी बिस्किट के दाम भी पिछले कई सालों में बढ़ गए, लेकिन जीएसटी रेट कम होने के चलते एक बार फिर इसके दाम कम हुए हैं. इसे लेकर पारले की तरफ से जानकारी दी गई है. यानी आपका पसंदीदा बिस्किट अब सस्ता हो गया है. 

कितने सस्ते हुए दाम?

जैसै कार कंपनियों की तरफ से जीएसटी रेट कम होने के बाद नई रेट लिस्ट जारी की गई थी, उसी तरह अब पारले ने भी बताया है कि बिस्किट कितने रुपये तक सस्ते हो गए हैं. खासतौर पर पारले जी के रेट्स को हाईलाइट किया गया है. कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जो 800 ग्राम का पैकेट पहले 100 रुपये का मिलता था, उसकी कीमत अब 89 रुपये हो गई है. वहीं 1000 ग्राम के पैकेट की कीमत 160 रुपये से घटकर 142.40 हो गई है. इसी तरह क्रैकजैक, मोनैको, हाइड एंड सीक और बाकी बिस्किट के पैकेट भी सस्ते दाम में मिलेंगे. बिस्किट के अलावा पारले की टॉफी और नमकीन जैसी चीजों के दाम भी कम हो चुके हैं. 

कौन सी चीजें हुईं सस्ती?

जीएसटी रेट में बदलाव के बाद बिस्किट ही नहीं बल्कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गईं हैं. इसमें शैंपू, चॉकलेट, नूडल्स और बाकी चीजें भी शामिल हैं. हालांकि पांच या फिर दो रुपये में मिलने वाली चीजों को लेकर ये परेशानी खड़ी हो गई है कि इनमें कुछ पैसे कम हो गए हैं, जैसे- पारले जी का पांच रुपये वाल पैकेट अब 4.47 रुपये का हो गया है. जिससे दुकानदारों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है. हालांकि कंपनी के मालिक ने इसे लेकर कहा था कि लोग यूपीआई कर सकते हैं या फिर बड़ा पैकेट खरीद सकते हैं. 

कितना है जीएसटी?

पारले जी जैसे बिस्किट्स पर पहले 18 परसेंट जीएसटी वसूला जाता था, जिसे कम करके अब पांच प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह कई चीजें ऐसी हैं, जिन पर पहले 28 परसेंट जीएसटी लगता था, जो अब 18 हो गया है. इसमें कारें और बाइक जैसी चीजें भी शामिल हैं. 

