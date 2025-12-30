New Year 2026: सावधान! WhatsApp पर आए 'न्यू ईयर मैसेज' से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट,भूलकर भी न करें ये गलती

नया साल आने वाला है और लोग जश्न की तैयारी में जुटे हैं. इसी मौके का फायदा उठाकर साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं. नए साल की शुभकामनाओं के नाम पर WhatsApp पर ऐसा मैसेज आ सकता है, जो दिखने में भले स्पेशल लगे लेकिन एक क्लिक में आपका मोबाइल और बैंक अकाउंट दोनों खतरे में डाल दे. न्यू ईयर विश के नाम पर भेजा जा रहा एक छोटा सा मैसेज आपका पूरा फोन हैक कर सकता है और बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है.

इसलिए जरा सी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकती है. अगर आपके फोन पर भी New Year Wish या New Year Gift नाम से कोई फाइल या लिंक आए, तो सतर्क हो जाना जरूरी है.आइए जानते हैं कैसे होता है यह स्कैम और इससे बचने के लिए क्या करना होगा.

कैसे शुरू होता है New Year WhatsApp Scam?

यह स्कैम आमतौर पर एक सिंपल New Year Wish मैसेज से शुरू होता है. आपके फोन पर आए WhatsApp मैसेज में लिखा होता है, Happy New Year 2025 और साथ में कहा जाता है कि अपना स्पेशल ग्रीटिंग देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें. या अटैच की गई फाइल डाउनलोड करें.कई बार यह मैसेज किसी अनजान नंबर से आता है, लेकिन कई मामलों में यह किसी दोस्त, कलीग या जान-पहचान वाले के नंबर से आता दिखता है. इसी वजह से लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

APK फाइल में छिपा होता है जाल

लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर एक रंगीन और फेस्टिव वेबपेज पर पहुंचता है, जहां न्यू ईयर विश दिखाई देती हैं. इसके बाद साइट यूजर से एक ऐप डाउनलोड करने को कहती है ताकि पूरी New Year Greeting देखी जा सके. यह ऐप Google Play Store पर नहीं होता, बल्कि एक APK फाइल होती है. यहीं से असली स्कैम शुरू होता है.यही फाइल आपके फोन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है.

APK क्या होता है?

APK एक तरह की फाइल होती है जिससे Android फोन में ऐप इंस्टॉल किए जाते हैं. अगर यह फाइल किसी अनजान सोर्स से आती है, तो इसमें वायरस या खतरनाक सॉफ्टवेयर हो सकता है. न्यू ईयर के नाम पर भेजी जा रही APK फाइलों के नाम New Year Gift.apk या New Year Greeting.apk जैसे होते हैं, ताकि लोग इसे फोटो या वीडियो समझकर डाउनलोड कर लें.

फोन पर पूरा कंट्रोल ले लेता है ऐप

जैसे ही यह APK फोन में इंस्टॉल होती है, यह SMS, नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट्स और स्टोरेज की परमिशन मांगती है. कुछ ही समय में फोन पर अपने आप ऐप्स खुलने लगते हैं, OTP आने लगता है, WhatsApp अकाउंट हैक हो सकता है और बिना इजाजत बैंक ट्रांजैक्शन तक हो सकते हैं.एक बार यह APK इंस्टॉल हो जाए, तो यह फोन से ऐसी परमिशन मांगता है जिनका न्यू ईयर ग्रीटिंग से कोई लेना-देना नहीं होता.

इन परमिशन के जरिए ठग OTP पढ़ सकते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं और आपके WhatsApp अकाउंट से दूसरों को भी स्कैम लिंक भेज सकते हैं. इनका मकसद लोगों का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा चुराना है.

अगर गलती से लिंक पर क्लिक हो जाए तो क्या करें?

अगर आपने गलती से कोई ऐसी APK फाइल डाउनलोड कर ली है, तो तुरंत उस ऐप को हटाएं, फोन का इंटरनेट बंद करें, मोबाइल सिक्योरिटी स्कैन चलाएं और दूसरे डिवाइस से अपने WhatsApp, ईमेल और बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड बदलें. साथ ही बैंक को तुरंत जानकारी दें और ट्रांजैक्शन पर नजर रखें. इसके अलावा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें.

बता दें कि New Year Wish देखने के लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती.WhatsApp पर आने वाली किसी भी APK फाइल को कभी डाउनलोड न करें, चाहे वह किसी जानने वाले के नाम से ही क्यों न आई हो.