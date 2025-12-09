वार्नर ब्रदर्स (Warner Bros.) के 82.7 बिलियन डॉलर के बड़े अधिग्रहण के बाद नेटफ्लिक्‍स (Netflix) ने देर रात अपने 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को ईमेल भेजकर भरोसा दिलाया कि आज से कुछ भी नहीं बदल रहा है. कंपनी ने कहा कि फिलहाल Netflix और Warner Bros. दोनों प्लेटफॉर्म अलग-अलग ही चलते रहेंगे और किसी भी तरह का कंटेंट बदलाव तुरंत नहीं होगा.Netflix ने साफ किया कि डील पूरी होने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं. इसमें शेयरहोल्डर्स और रेग्युलेटर्स की मंजूरी प्रक्रिया शामिल है.

फिलहाल प्‍लान महंगा नहीं होगा

कंपनी ने कहा, 'जब अगला अपडेट होगा, हम खुद आपको बताएंगे.' Netflix के हेल्प सेंटर पर भी FAQ जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभी किसी भी प्लान, फीस या कंटेंट में बदलाव नहीं किया जा रहा है. Netflix ने कहा कि दर्शकों को फिलहाल जैसा अनुभव मिल रहा है, वही जारी रहेगा और सब्सक्रिप्शन प्लान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

डील मंजूर होने पर Harry Potter, Friends, Game of Thrones जैसे Warner Bros. शो और Netflix के Stranger Things, Bridgerton जैसे लोकप्रिय टाइटल एक ही छत के नीचे आ जाएंगे. हालांकि कंपनी ने दोबारा स्पष्ट किया कि इसका तुरंत कोई असर नहीं दिखेगा और कंटेंट मिक्‍स की संभावना कम से कम 2026 के अंत से पहले नहीं है.

क्‍या मोनोपॉली की ओर बढ़ रहे कदम

इस अधिग्रहण पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं. अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने इसे 'मोनोपॉली की तरफ बढ़ता कदम' बताया, जबकि प्रमिला जयपाल ने कहा कि इससे आगे चलकर कीमत बढ़ने, ज्यादा विज्ञापन और कंटेंट की गुणवत्ता गिरने का खतरा है. रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने भी एंटी-ट्रस्ट जांच की जरूरत बताई. कई इंडस्ट्री यूनियन्स ने नौकरियों पर असर और क्रिएटिव नियंत्रण कम होने की आशंका जताई है.

इसी बीच Netflix के सीनियर अधिकारी टेड सारंडोस ने निवेशकों से कहा कि यह समझौता 'उपभोक्ताओं, इनोवेशन, वर्कफोर्स और क्रिएटर्स के लिए फायदेमंद' साबित होगा. उनका कहना है कि दोनों कंपनियों के साथ आने से मनोरंजन की दुनिया में और मजबूत उपस्थिति बनेगी.

