Mutual Fund SIP में पैसे लगाकर पाना चाहते हैं तगड़ा रिटर्न ? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है नुकसान

आज हर कोई अपने पैसों को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश (Mutual Fund investment)कर रहा है. खासकर SIP यानी हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम डालकर बड़ा फंड तैयार करने का तरीका लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वजह साफ है कि कम रकम से भी बड़ी बचत हो जाती है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है.

लेकिन कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका असर सीधे उनके रिटर्न पर पड़ता है. अगर आप भी SIP करते हैं, तो इन गलतियों को समझना बहुत जरूरी है.

SIP से तगड़ा रिटर्न चाहते हैं तो इन गलतियों से बचें

1. मार्केट गिरते ही SIP रोक देना

ज्यादातर लोग मार्केट गिरने पर डर जाते हैं और SIP बंद कर देते हैं.यह सबसे बड़ी गलती है.मार्केट गिरने का समय ही SIP का असली फायदा देता है, क्योंकि इस समय आपको ज्यादा यूनिट मिलती हैं. जब मार्केट ऊपर जाता है, तो इन्हीं यूनिट से अच्छा रिटर्न बनता है. इसलिए गिरावट के समय SIP बंद करना नहीं, बल्कि इसे जारी रखना फायदेमंद होता है.

2. SIP हमेशा के लिए बंद कर देना गलत

जीवन में कभी अचानक खर्च सामने आ सकता है जैसे शादी, घर का खर्च, नौकरी जाना आदि. ऐसे समय में SIP रोकना ठीक है लेकिन इसे हमेशा के लिए बंद कर देना गलत है.आप चाहे तो कुछ महीने के लिए रोककर बाद में फिर शुरू कर सकते हैं.या चाहें तो अमाउंट कम कर सकते हैं. SIP इसी वजह से सबसे बेहतरीन निवेश तरीका है.

3. हर फंड को सही समझकर निवेश करना

कई लोग यह मान लेते हैं कि कोई भी फंड उन्हें अच्छा रिटर्न दे देगा.लेकिन हर फंड हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता. कई लोग यह एक बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वे सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर किसी भी फंड को अच्छा मान लेते हैं.समझदारी इसी में है कि आप किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले उसे सही से समझें.सिर्फ रिटर्न नहीं, अपनी जरूरत देखकर निवेश करें.

फंड चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

वह फंड किस तरह के एसेट (जैसे इक्विटी या डेट) में निवेश करता है

आपका व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य क्या है ?जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट

आपका निवेश समय कितना है यानी आप कितने समय तक पैसा रोक सकते हैं

सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुनना गलत है.

सिर्फ हाई रिटर्न को देखकर फंड चुनना खतरनाक हो सकता है. आपको हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्य के साथ फंड की स्ट्रैटजी मिलान कर लेना चाहिए .तभी आपका निवेश आपको सही मायने में फायदा पहुंचाएगा.