गैस सिलेंडर में कम गैस मिले तो क्या करना चाहिए? जान लें अपने मतलब की बात

LPG Cylinder: आज के समय में लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नया सिलेंडर लगाते ही कुछ ही दिनों में गैस खत्म हो जाती है. तब मन में सवाल आता है कि कहीं सिलेंडर में गैस कम तो नहीं थी? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं गैस सिलेंडर में गैस कम होने पर आप क्या कर सकते हैं और थोड़ी सी जागरूकता से कैसे आप ठगे जाने से बच सकते हैं.

सिलेंडर लेते समय सबसे जरूरी काम

जब भी हॉकर आपके घर गैस सिलेंडर लेकर आए, तो तुरंत सिलेंडर की तौल करवाएं. हॉकर के पास तौल कांटा होना जरूरी होता है. अगर वह तौल करने से मना करे या कहे कि कांटा नहीं है, तो उसी समय गैस एजेंसी या डीलर को इसकी जानकारी दें. तौल करवाना आपका अधिकार है.

घरेलू गैस सिलेंडर में 14 किलो 200 ग्राम गैस भरी होती है. खाली सिलेंडर का वजन अलग-अलग होता है, जो आमतौर पर 15 किलो से 16.5 किलो के बीच रहता है. यह वजन सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर लिखा होता है.

उदाहरण के लिए, अगर खाली सिलेंडर का वजन 16 किलो है, तो भरे हुए सिलेंडर का कुल वजन 30 किलो 200 ग्राम होना चाहिए. अगर इससे कम वजन निकले, तो समझ जाएं कि गैस कम है.

अगर तौल में वजन कम निकलता है, तो आप नाप-तौल विभाग में शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा गैस एजेंसी और उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. शिकायत के लिए ज्यादा झंझट नहीं होता है, आप एक सादे कागज पर अपनी बात लिखकर दे सकते हैं. इससे आपको मदद मिल जाती है और इस तरह आप खुद को ठगी से बचा सकते हैं.

ध्यान रखें आंख मूंदकर सिलेंडर लेना सही नहीं है. तौल करवाएं, सवाल पूछें और जरूरत पड़े तो शिकायत करें.