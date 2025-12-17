संसद के शीतकालीन सत्र के आख़िरी तीन दिनों में लोकसभा में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (जी-राम-जी) बिल पर अड़ी हुई है. वहीं विपक्ष की तरफ से अब इसे लेकर रणनीति बनायी जा रही है. इस बिल में मनरेगा को हटाकर नई ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की जाएगी.

कांग्रेस ने इस बिल का विरोध तेज़ कर दिया है. पार्टी ने इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाने और मनरेगा की फंडिंग घटाने की कोशिश बताया है. विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सोमवार को बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की सहमति से पीछे हटते हुए सीधे पारित कराने का रास्ता चुना. इससे विपक्ष ने सरकार पर संसदीय परंपराओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है. पार्टी ने साफ़ किया है कि मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. इधर, कांग्रेस कल देशभर में जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के चित्रों के साथ प्रदर्शन करेगी.

Parliament Winter Session Live Updates: