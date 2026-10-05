यूपी से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, लखनऊ-बनारस-सासाराम-गया-पुरुलिया-आदित्यपुर तक 11 स्टॉपेज, देखें टाइम-टेबल

त्योहार को लेकर रेलवे डिमांड के अनुसार स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर रही है. अब उत्तर रेलवे ने त्योहार को लेकर बढ़ती भीड़ देखते हुए यूपी के लखनऊ से झारखंड के आदित्यपुर के बीच स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है. उत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि ट्रेन नंबर 04218/04217 लखनऊ-आदित्यपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. यह ट्रेन यूपी से चलकर बिहार-झारखंड के कई स्टेशनों पर रुकेगी. इससे बिहार और झारखंड के बीच त्योहार में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. यह ट्रेन अक्टूबर महीने में शुरू होने वाली है.

04218/04217 लखनऊ-आदित्यपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल

ट्रेन नंबर 04218/04217 लखनऊ-आदित्यपुर स्पेशल ट्रेन लखनऊ से 10 अक्तूबर को चलाई जाएगी, जबकि आदित्यपुर से 15 अक्टूबर को चलाई जाएगी. यानी यह ट्रेन दोनों ओर से 1-1 फेरे लगाएगी.