Chhath Puja Celebration: आज 16 नवंबर सोमवार को छठ पूजा संपन्न हो गई है. देश भर में महापर्व छठ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया और अब सेलेब्रिटी अपनी छठ पूजा की फोटो भी शेयर कर रहे हैं. इस बार की सबसे खास फोटो हिमांशी खुराना (Himannshi Khurrana) की रही है. पंजाबी एक्ट्रेस ने छट पूजा करते हुए फोटो शेयर की है. उन्होंने माथे से लेकर नाक तक सिंदूर लगा रखा है. उन्होंने लाल सूट पहन हुआ है और सिर पर चुनरी ले रखी है. यही नहीं, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav), काजल राघवानी, पंकज त्रिपाठी और बाकी सितारों ने भी छठ पूजा की. आइए जानते हैं कैसी रही सितारों की छठ पूजा.
Chhath Puja Celebration | छठ पूजा सेलिब्रेशन
Chhath Puja Celebration: अक्षरा सिंह ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, लिखा- 'छठी मइया की कृपा हम सभी पर बनी रहे'
Akshara Singh Chhath Puja Celebration Photos: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने छठ की फोटो शेयर की हैं. उन्होंने लिखा है, "उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ इस वर्ष का छठ महापर्व संपन्न हुआ. अपने पटना में आप सबके साथ छठ मनाने का सुख हर साल मेरे लिए उतना ही खास होता है. इस आयोजन में अपना समय, सेवा और स्नेह देने वाले हर व्यक्ति का दिल से आभार. छठी मइया की कृपा हम सभी पर बनी रहे जय छठी मइया!"
Chhath Puja Celebration: छठी मैया' गीत का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात: तमन्ना भाटिया
Tamannaah Bhatia Chhath Puja Celebration: बॉलीवुड एक्ट्रेस अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जिन्हें हाल ही में 'द वीवन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में देखा गया था, ने छठ पूजा के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है. फिल्म के गाने 'छठी मैया' में छठ पूजा करती नजर आईं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बताया कि वे इस त्योहार को मनाने को लेकर बेहद खुश हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं अपने शहर मुंबई में इतने सारे लोगों के साथ छठ पूजा मनाकर बहुत खुश हूं. मुझे बहुत प्यार मिला है। इस महापर्व का महत्व हमेशा मेरे साथ रहेगा."
तमन्ना भाटिया ने आगे कहा, "मुझे बहुत प्यार मिला है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे छठ पूजा पर 'छठी मैया' का गाना करने का मौका मिला. दीपक जी अर्नब ने यह फिल्म बनाई है. उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ यह फिल्म बनाई और उस गाने को दिखाया. आज जब हमें इतना प्यार मिल रहा है, तो हम भी बदले में प्यार ही दे सकते हैं."
उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि जब मैं प्रमोशन के लिए पटना गई थी और वहां गंगा आरती में शामिल हुई थी, तब मेरी इच्छा थी कि काश मैं पटना जाकर छठ पूजा देख पाती. मुझे लगा था कि शायद मैं वहां नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे यहां (मुंबई में) आमंत्रित किया गया."
Chhath Puja Celebration: टीवी के राम ने मनाई छठ पूजा, बोले- "मेरा दिल हमेशा बिहार के लिए ही धड़केगा"
Gurmeet Choudhary Chhath Puja Celebration: एक्टर गुरमीत चौधरी इस साल बिहार में छठ पूजा मनाकर अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने प्रियजनों के साथ छठ पूजा मनाने की कुछ बेहद प्यारी झलकियां साझा कीं. गुरमीत ने अपने अकाउंट पर लिखा, "अपनी जड़ों की ओर वापसी, अपने बिहार वापस. छठ पूजा के इस पावन त्योहार को मनाने के लिए घर वापस आने में कुछ बहुत ही खास बात है. छठी मैया और सूर्य देव को अर्घ्य देना, उनका आशीर्वाद लेना और परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों के बीच रहना, इन सबने इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना दिया है." उन्होंने कहा कि वे चाहे कहीं भी चले जाएं, हमेशा बिहार से जुड़े रहेंगे क्योंकि उन्हें बिहारी होने पर गर्व है.
टीवी की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले गुरमीत अभिनेता ने कहा, "जिंदगी मुझे चाहे कहीं भी ले जाए, मेरा दिल हमेशा बिहार के लिए ही धड़केगा. यहां की परंपराएं, भावनाएं, प्यार और अपनों का आशीर्वाद अनमोल है. बिहारी होने पर मुझे आज भी गर्व है और हमेशा रहेगा."
Chhath Puja Celebration: हिमांशी खुराना ने मनाया छठ, फोटो की शेयर
Himannshi Khurrana Chhath Photos: पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना छठ सेलिब्रेशन की फोटो भेजी हैं. हिमांशी खुराना बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं. हिमांशी ने छठ सेलिब्रेशन की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'छठ पूजा की शुभकामनाएं!'