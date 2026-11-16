Tamannaah Bhatia Chhath Puja Celebration: बॉलीवुड एक्ट्रेस अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जिन्हें हाल ही में 'द वीवन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में देखा गया था, ने छठ पूजा के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है. फिल्म के गाने 'छठी मैया' में छठ पूजा करती नजर आईं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बताया कि वे इस त्योहार को मनाने को लेकर बेहद खुश हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं अपने शहर मुंबई में इतने सारे लोगों के साथ छठ पूजा मनाकर बहुत खुश हूं. मुझे बहुत प्यार मिला है। इस महापर्व का महत्व हमेशा मेरे साथ रहेगा."

तमन्ना भाटिया ने आगे कहा, "मुझे बहुत प्यार मिला है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे छठ पूजा पर 'छठी मैया' का गाना करने का मौका मिला. दीपक जी अर्नब ने यह फिल्म बनाई है. उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ यह फिल्म बनाई और उस गाने को दिखाया. आज जब हमें इतना प्यार मिल रहा है, तो हम भी बदले में प्यार ही दे सकते हैं."

उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि जब मैं प्रमोशन के लिए पटना गई थी और वहां गंगा आरती में शामिल हुई थी, तब मेरी इच्छा थी कि काश मैं पटना जाकर छठ पूजा देख पाती. मुझे लगा था कि शायद मैं वहां नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे यहां (मुंबई में) आमंत्रित किया गया."