 अब चुटकियों में बुक होगा ट्रेन टिकट, IRCTC ने 40 साल बाद टिकट बुकिंग सिस्टम में क्या ये बड़ा बदलाव

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को और अधिक आसान और तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रेल ने देश की 2,200 से ज्यादा ट्रेनों को अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया है. पिछले 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्टर ने अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब तेजी से आगे बढ़ रही है. अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का रिजर्वेशन एक ही आधुनिक व्यवस्था के जरिए ऑपरेट होने से बुकिंग प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी.

अब अलग-अलग ट्रेनों में सीट की उपलब्धता और दूसरी जानकारियां यात्रियों को आसानी से एक ही प्लेटफार्म पर मिल सकेंगी. इसके साथ ही 40 साल पुराने सिस्टम की जगह आधुनिक तकनीक आने से सर्वर की गति बेहतर होगी और पीक आवर्स में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी. इसके अलावा, टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और चार्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा. हालांकि, ट्रेनों के इस नए PRS पर शिफ्ट होने का मतलब सीटों की कुल संख्या में बढ़ोतरी होना नहीं है. कंफर्म टिकट मिलना पूरी तरह से ट्रेन की क्षमता, यात्रियों की मांग, उपलब्ध कोटे और बर्थ पर निर्भर करेगा. यह अपग्रेड मुख्य रूप से तकनीक को बेहतर बनाने और सिस्टम को तेज करने के लिए किया गया है.

1986 में शुरू हुआ था PRS सिस्‍टम

भारतीय रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) साल 1986 में शुरू किया गया था, जिसमें पिछले चार दशकों के दौरान समय-समय पर कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं. वहीं, इंडियन रेलवे की इंटरनेट टिकट बुकिंग सर्विस की शुरुआत साल 2002 में हुई थी. वर्तमान समय में देश की कुल ट्रेन टिकट की मांग का लगभग 89 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा किया जा रहा है. हाल ही में IRCTC ने भी पीक आवर्स के दौरान वेबसाइट पर आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की घोषणा की है.

क्या है भारतीय रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ?

पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारतीय रेलवे की ओर से आरक्षित ट्रेन टिकटों को मैनेज करने के लिए किया जाता है. यह यात्रियों को टिकट बुक करने, उसमें बदलाव करने और रद्द करने की सुविधा प्रदान करता है. इसके अलावा, यह सिस्टम सीट अलॉटमेंट, वेटलिस्‍ट, RAC स्टेटस, रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने और यात्रियों की पूछताछ से जुड़े सभी कार्यों को संभालता है.

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