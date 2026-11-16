छठ के बाद काम पर लौटना होगा आसान, दिल्ली-मुंबई और पुणे के लिए चल रही हैं ये 15 स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

लोकआस्था के महापर्व छठ की समाप्ति के साथ ही अब परदेस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने लगी है. बिहार और झारखंड से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद जैसे महानगरों में वापस काम पर लौटने वाले लोगों को टिकट की किल्लत न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है. पूर्व मध्य रेल की ओर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिनमें वंदे भारत और क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं. कोन सी ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी, इसकी लिस्ट नीचे देखें.

गाड़ी सं. 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 03230 पटना-खुर्दा रोड स्पेशल - 19.11.2026 एवं 26.11.2026 को

गाड़ी सं. 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को

गाड़ी सं. 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 02397 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 03639 धनबाद-शकूरबस्ती (दिल्ली) स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोम एवं शुक्रवार को

गाड़ी सं. 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 03253 पटना-चेरलापल्ली स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोम एवं बुधवार को

गाड़ी सं. 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 05589 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनि, सोम एवं बुधवार को

गाड़ी सं. 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को

गाड़ी सं. 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 03697 गया-नई दिल्ली स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को

गाड़ी सं. 03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल - 21.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल - 21.11.2026 एवं 28.11.2026 को

गाड़ी सं. 06510 दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगल, गुरू एवं रविवार को

गाड़ी सं. 04138 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रवि एवं बुधवार को

गाड़ी सं. 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को

गाड़ी सं. 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल - 21.11.2026 को

गाड़ी सं. 09822 धनबाद-सोगरिया (कोटा) स्पेशल - 21.11.2026 एवं 28.11.2026 को

गाड़ी सं. 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 04313 मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोम एवं शुक्रवार को

गाड़ी सं. 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 04071 सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 09602 पटना- मदार जं. (अजमेर) स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 03042 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 03136 पटना-सियालदह स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 03512 पटना-आसनसोल स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 03134 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 03186 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

. गाड़ी सं. 04814 दानापुर-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनि एवं गुरुवार को

गाड़ी सं. 04732 समस्तीपुर-श्रीगंगा नगर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 01450 दानापुर-हडपसर स्पेशल - 02.12.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 06022 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल - 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 09048 जयनगर-उधना स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 09046 मधुबनी-उधना स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 09152 मधुबनी-उधना स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक शुक्र एवं रविवार को

गाड़ी सं. 09042 हसनपुर रोड-नंदूरबार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 04097 दरभंगा-शकुरबस्ती स्पेशल - 30.11.2026 तक बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन

गाड़ी सं. 07050 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 07092 दानापुर-हैदराबाद स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 09344 दानापुर- डा.अम्बेडकर नगर (महोबा) स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 07042 सासाराम-चर्लपल्ली स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 04063 गया-दिल्ली स्पेशल - 01.12.2026 तक रविवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन

गाड़ी सं. 04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 19.11.2026 को

गाड़ी सं. 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 23.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्ली स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल - 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक शुक्र, रवि एवं मंगलवार को

गाड़ी सं. 08184 बक्सर-टाटा स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 04535 बरौनी-चंडीगढ स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 01482 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 01454 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 06212 दरभंगा-मैसुर स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 03144 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल - 19.11.2026 को

गाड़ी सं. 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल - 20.11.2026 को

गाड़ी सं. 08110 दरभंगा-शालीमार स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 08626 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल - 21.11.2026 को

गाड़ी सं. 07051 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल - 23.11.2026 को

गाड़ी सं. 07052 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल - 24.11.2026 को

गाड़ी सं. 03432 पटना-भागलपुर स्पेशल - 23.11.2026 को

गाड़ी सं. 08896 पटना-गोंदिया स्पेशल - 21.11.2026 को

गाड़ी सं. 08756 बरौनी-दुर्ग स्पेशल - 19.11.2026 को

गाड़ी सं. 03223 दानापुर-एसएमवीबी बेंगलुरू स्पेशल - 17.11.2026 को

गाड़ी सं. 03225 पाटलिपुत्र-लोकमान्य तिलक टर्मि. स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 03227 पटना-अहमदाबाद स्पेशल - 17.11.2026 को

गाड़ी सं. 03231 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल - 17.11.2026 को

गाड़ी सं. 05553 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल - 17.11.2026 को

गाड़ी सं. 03691 गया-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 05291 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 03237 राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 04067 पटना-नई दिल्ली स्पेशल - 23.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 05555 समस्तीपुर-वलसाड स्पेशल - 17.11.2026 को

गाड़ी सं. 05581 मधुबनी-अहमदाबाद स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 05583 रक्सौल-प्रतापनगर स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 05567 झंझारपुर-उधना स्पेशल - 18.11.2026 को

पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में चलने वाली स्पेशल ट्रेनें

01. गाड़ी सं. 05543 रक्सौल-नरकटियागंज स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को

गाड़ी सं. 05544 नरकटियागंज-रक्सौल स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को

02. गाड़ी सं. 03297 पटना-इसलामपुर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को

03. गाड़ी सं. 03298 इसलामपुर-पटना स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार को

04. गाड़ी सं. 05573 राघोपुर-देवघर स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक दिन

05. गाड़ी सं. 03287 बक्सर-डीडीयू स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक दिन

06. गाड़ी सं. 03288 डीडीयू-बक्सर स्पेशल - 01.12..2026 तक प्रत्येक दिन

07. गाड़ी सं. 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया केार्ट स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार

को छोड़कर शेष 05 दिन

08. गाड़ी सं. 03215 पूर्णिया केार्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार को छोड़कर शेष 05 दिन

पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन

गाड़ी सं. 04157 कानपुर-कोलकाता स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को तथा गाड़ी सं. 04158 कोलकाता-कानपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 01911 आगरा कैंट-कोलकाता स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 01912 कोलकाता-आगरा कैंट स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 04312 योगनगरी़ ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल - 20.11.2026 को

गाड़ी सं. 04311 कोलकाता-योगनगरी़ ऋषिकेश स्पेशल - 22.11.2026 को

गाड़ी सं. 03107 कोलकाता-आलमनगर स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 03108 आलमनगर-कोलकाता स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 03007 हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 03008 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 01929 वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी)-खोरधा रोड स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 01930 खोरधा रोड-वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी) स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

सिंगरौली-चोपन-गढ़वा रोड-बरवाडीह-टोरी के रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 09619 अजमेर-रांची स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 09620 रांची-अजमेर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 08611 सांतरागाछी-अजमेर स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 08612 अजमेर-सांतरागाछी स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

डीडीयू-डेहरी ऑन सोन-जपला-गढ़वा रोड-डालटनगंजके रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 02877 रांची-आनंद विहार स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 02878 आनंद विहार-रांची स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

डीडीयू-पटना-किउल के रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 09033 उधना-मालदा टाउन स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 03437 मालदा टाउन-हरिद्वार स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 03438 हरिद्वार-मालदा टाउन स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 09401 अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 09402 मालदा टाउन-अहमदाबाद स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 09709 खातीपुरा (जयपुर)-कोलकाता स्पेशल - 18.11.2026 को

गाड़ी सं. 09710 कोलकाता-खातीपुरा स्पेशल - 20.11.2026 को

गाड़ी सं. 09711 खातीपुरा (जयपुर)-कामाख्या स्पेशल - 26.11.2026 को

गाड़ी सं. 09712 कामाख्या-खातीपुरा स्पेशल - 28.11.2026 को

पूर्णिया-ललितग्राम-निर्मली-झंझारपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल के रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 05736 कटिहार-अमृतसर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 05735 अमृतसर-कटिहार स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

कटिहार-नवगछिया-मानसी-खगड़िया-मुंगेर रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 05782 कटिहार-सबौर स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक रवि, सोम एवं गुरुवार को

गाड़ी सं. 05781 सबौर-कटिहार स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक सोम, मंगल, एवं शुक्रवार को

गाड़ी सं. 03409 भागलपुर-कटिहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 03410 कटिहार-भागलपुर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रतिदिन

हाजीपुर-बरौनी-खगड़िया-कटिहार के रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 04127 कानपुर-गुवाहाटी स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 04128 गुवाहाटी-कानपुर स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 05633 नारंगी-गोरखपुर स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 05978 डिब्रूगढ़-गोरखपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 04634 फिरोजपुर-पूर्णिया स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 04633 पूर्णिया-फिरोजपुर स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 05742 न्यू जलपाईगुडी-गोमतीनगर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

गाड़ी सं. 05741 गोमतीनगर-न्यू जलपाईगुडी स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

हाजीपुर-बरौनी-किउल-झाझा के रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 05096 मउ-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 05095 कोलकाता-मउ स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 05060 लालकुंआ-कोलकाता स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

गाड़ी सं. 05059 कोलकाता-लालकुंआ स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

गाड़ी सं. 04185 वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी)-आसनसोल स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को

गाड़ी सं. 04186 आसनसोल-वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी) स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को

गाड़ी सं. 03131 सियालदह-गोरखपुर स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक मंगल एवं गुरुवार को

गाड़ी सं. 03132 गोरखपुर-सियालदह स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक बुध एवं शुक्रवार को

गाड़ी सं. 03527 आसनसोल-गोरखपुर स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

गाड़ी सं. 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी-किउल-झाझा के रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 04624 अमृतसर-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

गाड़ी सं. 04623 कोलकाता-अमृतसर स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

डीडीयू-गया-तिलैया-नवादा-किउल रास्ते गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें

गाड़ी सं. 04062 आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 04061 भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रतिदिन

गाड़ी सं. 03435 मालदा टाउन-आनंद विहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

गाड़ी सं. 03436 आनंद विहार-मालदा टाउन स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 03109 कोलकाता-प्रतापनगर (वडोदरा)स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

गाड़ी सं. 03110 प्रतापनगर-कोलकाता स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को .

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