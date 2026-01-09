विज्ञापन
विशेष लिंक

LIC Jeevan Utsav : बस एक बार भरें प्रीमियम, पूरी उम्र मिलेगा गारंटीड पैसा! जानिए इस नई स्कीम के फायदे

LIC Jeevan Utsav Single Premium: यह एक 'होल लाइफ' प्लान है, यानी आपको पूरी जिंदगी इंश्योरेंस कवर और कमाई का फायदा मिलेगा. यह मार्केट के उतार-चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित है.

Read Time: 2 mins
Share
LIC Jeevan Utsav : बस एक बार भरें प्रीमियम, पूरी उम्र मिलेगा गारंटीड पैसा! जानिए इस नई स्कीम के फायदे
LIC Jeevan Utsav Single Premium Plan: 12 जनवरी को 'जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम' प्लान लॉन्च कर रहा है.
नई दिल्ली:

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) 12 जनवरी से अपना नया शानदार प्रोडक्ट 'जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम' लॉन्च करने जा रही है. अगर आप बार-बार प्रीमियम भरने के झंझट से बचना चाहते हैं और एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जो पूरी जिंदगी आपका साथ दे, तो यह आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

क्या है इस प्लान की खासियत?

  • सिंगल प्रीमियम: इसमें आपको बार-बार पैसे जमा नहीं करने होंगे. बस एक बार (One-time) प्रीमियम दें और बेफिक्र हो जाएं.

  • होल लाइफ कवरेज: यह प्लान आपको पूरी जिंदगी (Whole Life) के लिए इंश्योरेंस कवर देता है.
  • गारंटीड रिटर्न: यह एक 'नॉन-लिंक्ड' प्लान है, यानी इसका शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से कोई लेना-देना नहीं है. आपका पैसा सुरक्षित है और रिटर्न भी तय रहेगा.
  • सेविंग + प्रोटेक्शन: इसमें बचत के साथ-साथ परिवार की सुरक्षा (Life Cover) का दोहरा फायदा मिलता है.

बंद पड़ी पॉलिसी वालों के लिए खुशखबरी!

LIC ने सिर्फ नया प्लान ही नहीं लाया है, बल्कि उन लोगों को भी बड़ा मौका दिया है जिनकी पुरानी पॉलिसी किसी वजह से बंद (Lapse) हो गई थी. LIC का 'स्पेशल रिवाइवल कैंपेन' 2 मार्च तक चलेगा.

कैंपेन के बड़े फायदे

  • लेट फीस में भारी छूट: अगर आपकी पॉलिसी नॉन-लिंक्ड है, तो लेट फीस (जुर्माने) पर 30% तक (अधिकतम ₹5,000)की छूट मिल रही है .
  • माइक्रो इंश्योरेंस: छोटे बीमा प्लान वालों के लिए तो और भी अच्छी बात है.उनकी लेट फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी.

इसके लिए शर्त ये है कि आप अपनी पॉलिसी को पहले बकाया प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर दोबारा चालू करवा सकते हैं.

यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपनी पुरानी पॉलिसी को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं या नए साल में एकमुश्त निवेश कर सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं. यह नया प्लान 12 जनवरी से उपलब्ध होगा और पुराना रिवाइवल कैंपेन सिर्फ 2 मार्च तक ही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LIC Policy, LIC New Policy 2026, Lic Jeevan Utsav Single Premium Plan, LIC Special Revival Campaign, LIC Whole Life Insurance Plans
Get App for Better Experience
Install Now