LIC का न्यू ईयर गिफ्ट, बड़े डिस्काउंट के साथ शुरू करें बंद पड़ी पॉलिसी, मिलेगी फुल सेफ्टी

LIC Revival Campaign 2026: पुरानी पॉलिसी को रिवाइव कराना हमेशा बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि इससे बीमा सुरक्षा फिर से बहाल हो जाती है और परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है.

LIC का न्यू ईयर गिफ्ट, बड़े डिस्काउंट के साथ शुरू करें बंद पड़ी पॉलिसी, मिलेगी फुल सेफ्टी
  • LIC ने जनवरी से मार्च तक लैप्स हुई पॉलिसियों को फिर से एक्टिव करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है
  • इस अभियान में नॉन-लिंक्ड पॉलिसियों के लिए लेट फीस में 30 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी
  • माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लेट फीस पूरी तरह माफ की जाएगी ताकि कम प्रीमियम वाले भी फायदा ले सकें
LIC Revival Campaign 2026:  एलआईसी पॉलिसीहोल्डर्स के लिए एक राहत भरी खबर है. अगर किसी की LIC की पॉलिसी किसी वजह से लैप्स हो गई है, तो अब उसे दोबारा चालू कराने का अच्छा मौका मिल रहा है. भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने लैप्स हो चुकी इंडिविजुअल पॉलिसियों को रिवाइव करने के लिए करीब दो महीने का एक खास कैंपेन शुरू किया है. यह अभियान 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक चलेगा.

लेट फीस में मिलेगी छूट 

LIC के मुताबिक, यह स्पेशल ड्राइव सभी नॉन-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लागू होगी. इस दौरान लेट फीस में बड़ी छूट दी जा रही है. अगर पॉलिसी रिवाइवल के लिए योग्य है, तो लेट फीस में 30 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये रखी गई है.

माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी पर नहीं लगेगा लेट चार्ज

माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी रखने वालों के लिए राहत और भी ज्यादा है. LIC ने साफ किया है कि माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लेट फीस पूरी तरह माफ की जाएगी. इसका मकसद यह है कि कम प्रीमियम वाली पॉलिसी लेने वाले लोग भी आसानी से अपना बीमा कवर दोबारा हासिल कर सकें.

किस पॉलिसी पर लागू होगी स्कीम 

इस कैंपेन के तहत वही पॉलिसियां रिवाइव की जा सकेंगी, जो प्रीमियम देने की अवधि के दौरान लैप्स हुई हैं और जिनका पूरा पॉलिसी टर्म अभी खत्म नहीं हुआ है. हालांकि मेडिकल या हेल्थ से जुड़ी शर्तों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी. यह अभियान खास तौर पर उन पॉलिसीहोल्डर्स को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, जो किसी मजबूरी या प्रतिकूल हालात की वजह से समय पर प्रीमियम नहीं भर पाए थे.

पुरानी पॉलिसी को रिवाइव कराना हमेशा बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि इससे बीमा सुरक्षा फिर से बहाल हो जाती है और परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है.

