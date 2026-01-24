LIC का सुपरहिट प्लान: प्रीमियम खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा लाइफ कवर,बच्चों के लिए बेस्ट,जानिए इसके फायदे

अगर कोई पॉलिसी ऐसी हो जिसमें कुछ साल प्रीमियम भरने के बाद जेब पर बोझ खत्म हो जाए, लेकिन लाइफ कवर और सेविंग के फायदे चलते रहें, तो कितना अच्छा होगा. कुछ इसी तरह के फायदों के चलते सरकारी बीमा कंपनी LIC का Jeevan Labh प्लान इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है. LIC India Forever के X अकाउंट पर सामने आई जानकारी के बाद यह प्लान फिर लोगों की नजर में आ गया है. वजह साफ है. सीमित समय तक प्रीमियम और लंबे समय तक फायदे वाला फॉर्मूला.

क्या है Jeevan Labh का असली कॉन्सेप्ट?

Jeevan Labh एक नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है. इसमें शेयर बाजार का कोई रिस्क नहीं जुड़ा होता. पॉलिसीधारक तय समय तक प्रीमियम देता है और उसके बाद पॉलिसी अपने आप चलती रहती है.

इस प्लान में तीन विकल्प मिलते हैं.

16 साल की पॉलिसी में 10 साल तक प्रीमियम.

21 साल की पॉलिसी में 15 साल तक प्रीमियम.

25 साल की पॉलिसी में 16 साल तक प्रीमियम.

यानि पॉलिसी टर्म खत्म होने तक फायदे मिलते रहते हैं, लेकिन प्रीमियम पहले ही पूरा हो जाता है.

बच्चों से लेकर कामकाजी लोगो के लिए बेस्ट है ये प्लान

इस पॉलिसी में एंट्री की न्यूनतम उम्र 8 साल है. वहीं अधिकतम उम्र पॉलिसी टर्म के हिसाब से 50, 54 या 59 साल तक जाती है. यही वजह है कि यह प्लान बच्चों की भविष्य की प्लानिंग से लेकर नौकरीपेशा लोगों की लॉन्ग टर्म सेविंग तक में फिट बैठता है.

कितना लाइफ कवर और कैसी सेविंग

Jeevan Labh में न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड 200000 रुपये रखा गया है. अधिकतम सम एश्योर्ड पर कोई सीमा नहीं है. LIC इसे लाइफ कवर के साथ रिटर्न देने वाला Non-Linked सेविंग प्लान बताता है, यानी इसमें शेयर बाजार से जुड़ा जोखिम नहीं होता.

क्यों फिर चर्चा में आया Jeevan Labh

आज के अनिश्चित समय में जब लोग लंबी अवधि तक प्रीमियम भरने से बचना चाहते हैं, ऐसे में Jeevan Labh जैसे प्लान का कॉन्सेप्ट लोगों को आकर्षित करता है. कुछ साल भुगतान और लंबे समय तक फायदे, यही वजह है कि यह प्लान एक बार फिर चर्चा में है.

जो लोग इस प्लान को लेकर ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वे नजदीकी LIC ब्रांच या एजेंट से संपर्क कर सकते हैं. LIC Mobile App पर भी इससे जुड़ी डिटेल्स उपलब्ध हैं.