LIC Amritbaal Policy: अब FD-RD की टेंशन छोड़ें, LIC के इस शानदार प्लान से सेफ करें अपने बच्चे का भविष्य

LIC Amritbaal Policy: हर माता-पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर तैयार करें. अक्सर लोग इसके लिए बैंक एफडी (FD) या आरडी (RD) पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या इनमें मिलने वाली ब्याज दर भविष्य की महंगाई और जरूरतों के लिए काफी है? आपका उत्तर होगा, नहीं. ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक ऐसी स्कीम लेकर आया है, जो सेफ्टी और सेविंग का बेजोड़ संगम है. स्कीम का नाम है LIC अमृत बाल स्कीम.

क्या है LIC की अमृत बाल स्कीम?

यह एक नॉन-लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसे खासतौर पर बच्चों के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस पॉलिसी में निवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 30 दिन और अधिकतम 13 साल होनी चाहिए. यह पॉलिसी तब मैच्योर होती है जब बच्चा 18 से 25 साल की उम्र के बीच होता है, ताकि कॉलेज की फीस या करियर की जरूरतों के समय फंड मौजूद रहे.

गारंटेड रिटर्न

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत इसका बोनस है. इसमें हर साल पूरा होने पर हर 1000 रुपये पर 80 रुपये का गारंटेड रिटर्न मिलता है. इसमें निवेश का मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपये है, जबकि अधिकतम निवेश के लिए कोई सीमा नहीं है.

निवेश के आसान ऑप्शन

अमृत बाल पॉलिसी में माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं. वो या तो एक बार में पूरा अमाउंट जमा कर सकते हैं. या फिर मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना प्रीमियम का ऑप्शन भी चुन सकते हैं

FD/RD से बेहतर क्यों?

अब अपने बड़े सवाल पर आते हैं. जैसा आप जानते हैं कि एफडी या आरडी में रिटर्न लिमिटेड होता है, वहीं LIC अमृत बाल प्लान न केवल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है, बल्कि गारंटेड एडिशन के साथ एक बड़ा फंड भी तैयार करता है. यह उन पेरेंट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के सपने पैसों की कमी की वजह से न रुकें.

अगर आप अपने बच्चे के शानदार भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो LIC की यह स्कीम सेफ्टी और रिटर्न का एक अच्छा फैसला हो सकता है.