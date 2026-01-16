Ladli Behna Yojana 32th Installment: लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! आज खाते में आएंगे 32वीं किस्त के 1500 रुपये, ऐसे चेक करें स्टेटस

Ladli Behna Yojana kist january 2026: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आज का दिन खास है. लंबे समय से जिस किस्त का इंतजार था, वह आज खत्म होने वाला है. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आज 16 जनवरी को महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं और किस्त जारी होने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है. तो चलिए जानते हैं..

31वीं किस्त मिल चुकी, आज मिलेगा 32वीं का पैसा

लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त दिसंबर में जारी हुई थी. पिछली बार 9 दिसंबर को महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे. आज 32वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे महिलाओं का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है.

सीएम मोहन यादव आज करेंगे 1500 रुपये ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के बाबई में एक कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे. इस किस्त का फायदा करीब 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है .

हर महीने मिल रहे हैं 1500 रुपये

सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि पहले 1000 रुपये रखी थी. फिर इसे 1250 रुपये किया गया और नवंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. यानी अब हर महिला को साल भर में करीब 18000 रुपये की सीधी मदद मिल रही है.

लाडली बहना योजना क्या है?

लाडली बहना योजना की शुरुआत साल 2023 में की गई थी. इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि छोटे खर्चों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े. यह पैसा दवा,, राशन बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों में काफी मदद करता है.

लाडली बहना योजना की पिछली यानी 31वीं किस्त 9 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी. उस दिन 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के खाते में करीब 1857 करोड़ रुपये भेजे गए थे. इस बार महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन आज पैसा खाते में पहुंच जाएगा.

32वीं किस्त की लिस्ट से हटे कई महिलाओं के नाम

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त की लिस्ट से कई महिलाओं के नाम हटाए गए हैं. इसकी वजह उम्र से जुड़ी शर्त है. जिन महिलाओं की उम्र 31 दिसंबर तक 60 साल पूरी हो गई है, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि योजना में उम्र 21 से 60 साल के बीच होना जरूरी है.

कौन महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं?

इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हों.

महिला विवाहित होनी चाहिए जिसमें विधवा तलाकशुदा और छोड़ी गई महिलाएं भी शामिल हैं.

महिला की उम्र 21 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा

जिन महिलाओं या उनके परिवार की सालाना आय 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्यादा है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है या सरकारी नौकरी करता है या पेंशन लेता है तो भी योजना का पैसा नहीं मिलेगा

इस योजना का पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है.

खाते में पैसा आया या नहीं ऐसे करें चेक

अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके खाते में 1500 रुपये आए हैं या नहीं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें

इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाना होगा.

वहां आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करें

इसके बाद समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही पूरा स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा

लिस्ट में नाम कैसे देखें?

अगर आपको लिस्ट में अपना नाम चेक करना है तो वेबसाइट पर जाकर अंतिम सूची वाले विकल्प पर जाएं. वहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें कैप्चा भरें और ओटीपी डालते ही पूरी डिटेल सामने आ जाएगी.

महंगाई के दौर में महिलाओं के लिए बड़ी राहत

आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तब लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है. हर महीने 1500 रुपये सीधे खाते में आना बड़ी बात है.खासकर गांव और छोटे शहरों में यह पैसा घर के छोटे खर्चों के लिए बड़ा सहारा बन चुका है.

अगर आप भी इस योजना से जुड़ी हैं तो आज अपना बैंक बैलेंस जरूर चेक करें क्योंकि 32वीं किस्त का पैसा आज खाते में पहुंच रहा है.