Ladli Behna Yojana 31th installment: आज लाडली बहनों के खाते में आएंगे 31वीं किस्त के 1500 रुपये, ऐसे करें चेक

Ladli Behna Yojana 31th Installment 2025 :मध्य प्रदेश की लाखों बहनें जिस पल का कई दिनों से इंतजार कर रही थीं, वह पल आखिरकार आ गया है. दिसंबर महीने की शुरुआत बहनों के लिए बहुत खुशखबरी लेकर आई है. आज MP सरकार लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त सीधे बैंक अकाउंट में भेजने वाली है.आज लाडली बहमों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये पहुंचने वाली है.

लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त आज होगी जारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 31 वीं किस्त आज ट्रांसफर करने का ऐलान किया है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और साफ कहा है कि 9 दिसंबर को सभी पात्र बहनों को पूरी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी. ऐसे में मध्य प्रदेश की लाखों बहनों के लिए आज का दिन बेहद खास है.

लाडली बहना की 31वीं किस्त से जुड़े लेटेस्ट अपडेट

अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. यहां हम आपको लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त से जुड़े हम लेटेस्ट अपडेट आसान भाषा में देने जा रहे हैं. जिससे आपको पता लगा जाएगा कि आपको खाते में कब पैसा आएगा, बैलेंस कैसे चेक करें और अपना नाम लिस्ट में देखकर कैसे कंफर्म करें कि किस्त मिलेगी या नहीं.

1250 रुपये दिए से बढ़कर 500 रुपये हुई किस्त की रकम

लाडली बहना योजना की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए की गई थी. इस योजना का असर पूरे प्रदेश की बहनों की जिंदगी में देखा जा रहा है. इस बार सरकार ने पहले से बड़ी मदद देने का फैसला किया है. पहले जहां 1250 रुपये दिए जाते थे, वहीं इस बार किस्त की रकम बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है. इसी वजह से इस महीने की किस्त का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया था.

मध्यप्रदेश सरकार का दावा है कि इस बार 1.26 करोड़ से ज्यादा बहनों को यह किस्त मिलेगी. यह रकम सीधे डीबीटी के जरिए जाएगी.

आपके खाते में लाडली बहना के पैसे आएंगे या नहीं? लिस्ट में चेक करें नाम

जो महिलाएं यह सोचकर परेशान हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, उनके लिए भी पूरी प्रोसेस काफी आसान कर दी गई है. लिस्ट देखने के लिए बस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अंतिम सूची वाले सेक्शन में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है. उसके बाद कैप्चा लिखकर ओटीपी भर दें. ओटीपी सबमिट करते ही पूरी लिस्ट खुल जाती है और आप तुरंत पता कर सकती हैं कि आपका नाम है या नहीं.

अगर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है, तो पैसा आज ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. कई बार मैसेज देर से आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपने बैंक का बैलेंस मिनी स्टेटमेंट, *99# सर्विस या मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी चेक कर सकती हैं.

लाडली बहना योजना का महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बड़ा रोल

सरकार का कहना है कि यह लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये से घर का खर्च, बच्चों की जरूरतें और रोजमर्रा की चीजों में काफी मदद मिलती है. इस बार रकम बढ़ने से खुशी और ज्यादा है.

आज की इस किस्त का इंतजार पूरे प्रदेश की बहनों को था और अब यह पैसा उनके अकाउंट में पहुंचने वाला है. बस अगर नाम लिस्ट में है, तो 1500 रुपये क्रेडिट आज ही दिख जाएगा.