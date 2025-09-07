विज्ञापन
विशेष लिंक

iPhone 17 सीरीज का इंतजार खत्म, इस दिन शुरू होगी डिलीवरी, जानें फीचर्स, प्राइस और प्री-ऑर्डर डिटेल्स

एप्पल के इस इवेंट को "Awe Dropping" का नाम दिया गया है. इस सीरीज के सभी मॉडल 9 सितंबर 2025 को भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे लॉन्च होंगे. 

Read Time: 3 mins
Share
iPhone 17 सीरीज का इंतजार खत्म, इस दिन शुरू होगी डिलीवरी, जानें फीचर्स, प्राइस और प्री-ऑर्डर डिटेल्स
  • एप्पल 9 सितंबर 2025 को iPhone 17 सीरीज और अन्य नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च इवेंट आयोजित करेगा
  • iPhone 17 Air नाम का नया अल्ट्रा स्लिम मॉडल लॉन्च होगा, जिसकी कीमत भारत में लगभग एक लाख रुपये हो सकती है
  • इवेंट में Apple Watch के नए वर्जन, अपडेटेड AirPods और अन्य एक्सेसरीज भी पेश की जाएंगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईफोन लवर्स तैयार हो जाइए, क्योंकि iPhone 17 के ऊपर से 9 सितंबर 2025 को पर्दा हटने वाला है. एप्पल इस साल अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग आईफोन सीरीज लेकर आ रहा है. 17 सीरीज में यूजर्स को एक नया मॉडल मिलेगा, जिसे iPhone 17 Air नाम दिया है. इसे सबसे पतला आईफोन कहा जा रहा है.  iPhone 17 सीरीज के साथ, इस इवेंट में Apple Watch के नए वर्जन, अपडेटेड AirPods और दूसरी कई एक्सेसरीज भी रिलीज की जाएंगी. 

इवेंट को दिया "Awe Dropping" नाम

एप्पल के इस इवेंट को "Awe Dropping" का नाम दिया गया है. इस सीरीज के सभी मॉडल 9 सितंबर 2025 को भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे लॉन्च होंगे. 

कहां और कैसे देखें

लाइवस्ट्रीम के जरिए आप इस इवेंट को घर बैठकर आराम से देख सकते हैं. इस मोस्ट अवेटेड इवेंट को Apple की वेबसाइट, Apple टीवी और कंपनी के YouTube चैनल के साथ सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव देख सकते हैं.

प्री ऑर्डर के साथ फोन कब से मिलेगा?

रिपोर्ट्स हैं कि 12 सितंबर से फोन के लिए प्री ऑर्डर शुरु हो जाएंगे. वहीं, 19 सितंबर के आसपास मार्केट से इसे खरीदा जा सकेगा.

कितनी हो सकती है कीमत

अगर कीमत की बात करें तो iPhone 17 Air की शुरुआत भारत में 1 लाख रुपये हो सकती है, वहीं, iPhone 17 Pro करीब 1.25 लाख रुपये पर जा सकता है. हालांकि ये अभी रिपोर्ट्स हैं. असल कीमत के बारे में इंवेट के जरिए ही पता चल सकेगा.

स्पेसिफिकेशनiPhone 17 AiriPhone 17 Pro
अनुमानित कीमत (भारत)1,00,00 रुपये करीब1,25,000 रुपये करीब
डिजाइनलगभग 5.5 मिमी, अल्ट्रा स्लिममोटा और थोड़ा भारी
फ्रेम टाइटेनियम फ्रेमएल्यूमीनियम/ग्लास फ्रेम
डिस्प्ले6.6 इंच6.3 इंच
प्रोसेसर और RAMA19 प्रो चिप, 12जीबीA19 प्रो चिप, 12जीबी
बैटरी2900 mAh3700 mAh
कैमरा (रियर)48MP48 MP ट्रिपल कैमरा
कैमरा (फ्रंट)24MP24 MP
दूसरे फीचर्सकैमरा कंट्रोल बटनशानदार थर्मल मैनेजमेंट

iPhone 17 सीरीज़ लाइनअप

रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल के 2025 स्मार्टफोन लाइनअप में शामिल होंगे:

  • iPhone 17: iPhone 16 के डिजाइन के साथ नए A19 चिप, बड़ा 6.3-इंच डिस्प्ले, 24-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होगा.
  • iPhone 17 Air: ये एक बिल्कुल नया अल्ट्रा-थिन मॉडल हो सकता है, जिसमें 6.6-इंच 120Hz डिस्प्ले, A19 चिप, 12GB रैम और 48-मेगापिक्सल रियर कैमरा शामिल होगा.
  • iPhone 17 Pro: इसे हाई ट्रिपल-कैमरा सेटअप वाला हाई-परफॉर्मेंस डिवाइस कहा जा रहा है.
  • iPhone 17 Pro Max: ये फ्लैगशिप वेरिएंट है. बताया जा रहा है कि इसमें बेहतर बैटरी लाइफ और कमाल की परफॉर्मेंस रहेगी.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iphone 17 Launch Date India, IPhone 17 Pro Price, IPhone 17 Features, Iphone 17 Series India, IPhone 17 Pro Max
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com