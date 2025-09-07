iPhone 17 सीरीज का इंतजार खत्म, इस दिन शुरू होगी डिलीवरी, जानें फीचर्स, प्राइस और प्री-ऑर्डर डिटेल्स

आईफोन लवर्स तैयार हो जाइए, क्योंकि iPhone 17 के ऊपर से 9 सितंबर 2025 को पर्दा हटने वाला है. एप्पल इस साल अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग आईफोन सीरीज लेकर आ रहा है. 17 सीरीज में यूजर्स को एक नया मॉडल मिलेगा, जिसे iPhone 17 Air नाम दिया है. इसे सबसे पतला आईफोन कहा जा रहा है. iPhone 17 सीरीज के साथ, इस इवेंट में Apple Watch के नए वर्जन, अपडेटेड AirPods और दूसरी कई एक्सेसरीज भी रिलीज की जाएंगी.

इवेंट को दिया "Awe Dropping" नाम

एप्पल के इस इवेंट को "Awe Dropping" का नाम दिया गया है. इस सीरीज के सभी मॉडल 9 सितंबर 2025 को भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे लॉन्च होंगे.

कहां और कैसे देखें

लाइवस्ट्रीम के जरिए आप इस इवेंट को घर बैठकर आराम से देख सकते हैं. इस मोस्ट अवेटेड इवेंट को Apple की वेबसाइट, Apple टीवी और कंपनी के YouTube चैनल के साथ सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव देख सकते हैं.

प्री ऑर्डर के साथ फोन कब से मिलेगा?

रिपोर्ट्स हैं कि 12 सितंबर से फोन के लिए प्री ऑर्डर शुरु हो जाएंगे. वहीं, 19 सितंबर के आसपास मार्केट से इसे खरीदा जा सकेगा.

कितनी हो सकती है कीमत

अगर कीमत की बात करें तो iPhone 17 Air की शुरुआत भारत में 1 लाख रुपये हो सकती है, वहीं, iPhone 17 Pro करीब 1.25 लाख रुपये पर जा सकता है. हालांकि ये अभी रिपोर्ट्स हैं. असल कीमत के बारे में इंवेट के जरिए ही पता चल सकेगा.

स्पेसिफिकेशन iPhone 17 Air iPhone 17 Pro अनुमानित कीमत (भारत) 1,00,00 रुपये करीब 1,25,000 रुपये करीब डिजाइन लगभग 5.5 मिमी, अल्ट्रा स्लिम मोटा और थोड़ा भारी फ्रेम टाइटेनियम फ्रेम एल्यूमीनियम/ग्लास फ्रेम डिस्प्ले 6.6 इंच 6.3 इंच प्रोसेसर और RAM A19 प्रो चिप, 12जीबी A19 प्रो चिप, 12जीबी बैटरी 2900 mAh 3700 mAh कैमरा (रियर) 48MP 48 MP ट्रिपल कैमरा कैमरा (फ्रंट) 24MP 24 MP दूसरे फीचर्स कैमरा कंट्रोल बटन शानदार थर्मल मैनेजमेंट

iPhone 17 सीरीज़ लाइनअप

रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल के 2025 स्मार्टफोन लाइनअप में शामिल होंगे: