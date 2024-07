ITR Filing 2024: क्या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन में हुआ बदलाव? जानें क्या है आखिरी तारीख

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. हालांकि, कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है. ऐसे में उन लोगों को यह काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए. ये जरूरी है कि टैक्सपेयर समय रहते अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) कर दें, क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की साइट पर लोड बढ़ जाता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती सकती है.

इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है. जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आईटी डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है ?

It has come to our knowledge that a clipping of @sandeshnews is circulating on social media regarding extension of date of e-filing of ITR. This is FAKE news.



Taxpayers are advised to follow updates from the official website/portal of @IncomeTaxIndia#FactCheck pic.twitter.com/Hs5jk0kF3J