क्या बेरोजगार और स्टूडेंट्स को भी भरना चाहिए Income Tax रिटर्न? जानें क्यों ITR भरना आपके लिए है फायदेमंद

ITR भरना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या फिलहाल बेरोजगार हैं और इसे भरते हैं, तो भविष्य में आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा.

क्या आपको लगता है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सिर्फ नौकरी करने वालों या बिजनेस वालों के लिए होता है? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं.आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अगर कोई कमाई नहीं कर रहा है तो उसे टैक्स या ITR की चिंता करने की जरूरत नहीं है. सच ये है कि चाहे आप स्टूडेंट हों,फिलहाल बेरोजगार हों या पार्ट-टाइम जॉब कर रहे हों आईटीआर भरना (Income Tax Return Filing 2025) आपके लिए भी कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है. जानिए कैसे...

कब ITR फाइल करना जरूरी नहीं है?

सबसे पहले नियम समझ लें. अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स की बुनियादी छूट सीमा से कम है, तो आपको ITR भरना अनिवार्य नहीं है. पुराने टैक्स सिस्टम में यह सीमा 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपये है.

इसलिए ज्यादातर छात्रों और बेरोजगार युवाओं पर ITR भरने का दबाव नहीं होता. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए.

ITR भरने के फायदे

भले ही आपकी इनकम टैक्स सीमा से कम हो, फिर भी ITR भरना कई मायनों में फायदेमंद और समझदारी भरा कदम हो सकता है.

  • इनकम का प्रूफ: यह आपकी इनकम का ऑफिशियल एविडेंस होता है, जो वीजा, स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन या कुछ नौकरियों में मांगा जाता है.
  • टैक्स रिफंड: अगर आपके बैंक डिपॉजिट या फ्रीलांस काम पर TDS कट गया है, तो उसे रिफंड कराने का एकमात्र तरीका ITR ही होता है.
  • बड़े लेन-देन में सहूलियत: भविष्य में अगर आपको बैंक खाते में बड़ी रकम, जैसे 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा करनी हो, तो बाद में होने वाली पूछताछ के लिए ITR आपके लिए भरोसेमंद डॉक्यूमेंट साबित होगा.
  • निवेश से जुड़ा फायदा: शेयर या म्यूचुअल फंड में अगर आपको घाटा होता है, तो ITR भरकर आप इस घाटे को अगले आठ साल तक के मुनाफे के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट

अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ाई के दौरान ITR का क्या काम? लेकिन अगर आप अभी से यह आदत डालते हैं तो आगे चलकर यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी. मान लीजिए आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, या बैंक से एजुकेशन लोन लेना है, हर जगह आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा तब ITR बहुत काम आएगा. यहां तक कि कई बार हॉस्टल, पीजी या किराये पर मकान लेने के लिए भी यह एक भरोसेमंद डॉक्यूमेंट माना जाता है.

Income भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

आज के समय में ITR भरना बहुत आसान हो चुका है. पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जैसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की मदद से यह काम आसानी से किया जा सकता है. तो याद रखें, ITR भरना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या फिलहाल बेरोजगार हैं और इसे भरते हैं, तो भविष्य में आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा. आसान शब्दों में कहें, तो ITR भरना एक आदत है जो आज के लिए जरूरी न हो, लेकिन कल के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है.

Itr Filing 2025, ITR Filing Benefits, Income Tax Return, Itr Filing Deadline 2025
