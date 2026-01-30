माता वैष्णो देवी की यात्रा अब और आसान, IRCTC लाया बजट फ्रेंडली टूर पैकेज, जान लें अपने मतलब की बात

Vaishno Devi IRCTC Tour Package: अगर आप लंबे समय से माता वैष्णो देवी के दर्शन की सोच रहे हैं, लेकिन खर्च और व्यवस्था की टेंशन की वजह से टालते आ रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए. IRCTC ने आपके लिए एक बजट फ्रेंडली टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें आने-जाने से लेकर होटल, खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ शामिल है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 1 फरवरी 2026 से दिल्ली से हो रही है. खास बात यह है कि ये पैकेज जेब पर भारी नहीं पड़ने वाला है और आप आराम से सफर का लुत्फ भी उठा सकते हैं.

IRCTC का यह पैकेज कुल 3 रात और 4 दिन का है. इस दौरान श्रद्धालुओं को आराम से माता के दर्शन करने का पूरा समय मिलेगा. इसके साथ ही सफर भी बिना किसी भागदौड़ के पूरा होगा. करीब 4 दिनों के टूर में आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं.

इस टूर पैकेज को खासतौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि पैसेंजर्स को किसी भी तरह की परेशानी न हो. इस पैकेज में आरामदायक होटल में ठहरने की व्यवस्था, खाने-पीने की सुविधा दी जा रही है, ताकि बाहर भटकने की जरूरत न पड़े. इसके अलावा लोकल आने-जाने के लिए कैब की सुविधा भी है. मतलब टिकट, होटल, कैब सबकुछ IRCTC संभालेगा और आपको सिर्फ माता के दर्शन पर ध्यान देना है.

IRCTC ने इस पैकेज को अलग-अलग यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया है. सफर करने वालों की संख्या के हिसाब से किराया तय किया गया है. अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं, तो किराया 10,770 रुपये होगा. अगर आप दो लोगों के साथ जा रहे हैं, जैसे आप और आपकी वाइफ तो प्रति व्यक्ति का किराया 8,100 रुपये होगा. अगर आप तीन लोगों के साथ सफर कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति किराया 6,990 रुपये पड़ेगा. मतलब जितने ज्यादा लोग साथ जाएंगे, उतना ही कम प्रति व्यक्ति खर्च आएगा. यही वजह है कि यह पैकेज परिवार और दोस्तों के लिए ज्यादा अच्छा माना जा रहा है.

इसकी मदद से आप बजट में पूरी यात्रा कर सकते हैं.

होटल और कैब की टेंशन नहीं रहेगी.

आपको सेफ और भरोसेमंद व्यवस्था मिलेगी.

सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सुविधाजनक सफर होगा.

इन सब से अलग पहली बार जाने वालों के लिए भी आसान रहने वाला है.

ऐसे में अगर आप कम बजट में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको खुद से होटल और ट्रांसपोर्ट बुक करने में दिक्कत होती है, तो ये पैकेज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है. आप अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करने पहुंच सकते हैं.