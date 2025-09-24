निवेशकों के पास पैसा बनाने का धमाकेदार मौका, आ रहे हैं ये 5 बड़े IPO

बाजार में पैसा बनाने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इस हफ्ते 26 कंपनियों के आईपीओं खुलने वाले हैं, जिसमें दांव लगातार पैसा बनाया जा सकता है. यानी कह सकते हैं कि शेयर बाजार में खूब हलचल रहने वाली है. इश्यू साइज की बात करें तो ये करीब 1,200 करोड़ रुपये का हो सकता है. इसमें आनंद राठी ब्रोकर्स, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स जैसी कई कंपनियां शामिल हैं.

आनंद राठी ब्रोकर्स आईपीओ

आनंद राठी ब्रोकर्स का आईपीओ 23 सितंबर को खुल चुका है. इसमें 25 सितंबर तक पैसा लगाया जा सकता है. प्राइस बैंड 393 रुपये से लेकर 414 रुपये कंपनी ने तय किया है. साथ ही इसमें निवेशकों को 36 शेयरों का लॉट खरीदना होगा. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 745 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश में है.

ईपैक प्रीफैब टेक आईपीओ

ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी का आईपीओ 24 सितंबर 2025 को खुल चुका है, जो 26 सितंबर तक चलेगा. आईपीओ के जरिए 504 करोड़ रुपये पर कंपनी की नजर है. 194 रुपये से लेकर 204 रुपये के बीच प्राइस बैंड तय किया गया है. हालांकि निवेशकों को कम से कम 73 शेयर खरीदने होंगे.

जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग आईपीओ

जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग कंपनी का आईपीओ 24 सितबंर से खुल चुका है, जो 26 सितंबर तक चलेगा. कंपनी 1,250 करोड़ रुपये जुटाना चाह रही है. प्राइस बैंड ₹220 ₹232 के बीच रखा गया है. लॉट साइज की बात करें तो निवेशकों को 64 शेयर का एक लॉट खरीदना होगा.

जिनकुशल इंडस्ट्रीज

जिनकुशल इंडस्ट्रीज 25 से 29 सितंबर के बीच अपना आईपीओ खोल रही है. 1,250 करोड़ रुपये कंपनी कमाना चाह रही है. आईपीओ में प्राइस बैंड 115 से 121 रुपये के बीच रखा है. 120 शेयर का एल लॉट निवेशकों को खरीदना होगा.

बीएमडब्ल्यू वेंचर्स

बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का आईपीओ 24 सितंबर 2025 को खुल चुका है, जिसमें 26 सितंबर तक पैसा लगाया जा सकता है. आईपीओ में 94-99 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है. निवेशक 151 शेयरों के लॉट में पैसा लगा सकते हैं. साथ ही शेयरों का अलॉटमेंट 29 सितंबर को तय किया गया है.