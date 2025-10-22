अब टर्मिनल-2 से उड़ेंगीं इंडिगो की ये फ्लाइट्स, इस दिन से शुरू हो रही है ये सुविधा

अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, यानी हवाई यात्रा ज्यादा करते हैं तो आपके लिए ये खबर काफी जरूरी है. आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कई चीजें बदलने वाली हैं. अब दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल-2 भी शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद कई फ्लाइट्स को यहां शिफ्ट किया जाएगा. यानी अब तीनों टर्मिनल से आप फ्लाइट ले सकते हैं. इंडिगो की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि अब टर्मिनल-2 से भी फ्लाइट्स का संचालन शुरू होने जा रहा है. टर्मिनल-2 से फ्लाइट्स शुरू होने की तारीख भी बताई गई है.

T-2 से शुरू होगा फ्लाइट ऑपरेशन

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से फ्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर शुरू होने जा रहा है. इंडिगो की तरफ से जानकारी दी गई है कि 26 अक्टूबर से इंडिगो की फ्लाइट्स T-1 और T-3 के साथ T-2 से भी ऑपरेट होंगी. इंडिगो के अलावा टी-2 से एयर इंडिया की भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ान भरेंगीं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सी फ्लाइट टी-2 से मिलेंगीं. कुछ दिन पहले रेनोवेशन और बाकी चीजों के चलते टर्मिनल-2 को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था.

कनाडा से लेकर अमेरिका और चीन तक, जानें कहां कितनी साफ हवा में सांस ले रहे हैं लोग

टर्मिनल-2 से उड़ेंगीं ये फ्लाइट्स

इंडिगो की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि 26 अक्टूबर से जिन फ्लाइट का नंबर 6E-2000 से 6E-2999 के बीच होगा, वो सभी फ्लाइट्स टर्मिनल (T-2) से उड़ान भरेंगीं. यानी इस नंबर की फ्लाइट का नंबर आपके टिकट पर लिखा है तो आपको सीधे टी-2 पर पहुंचना होगा. इसके अलावा फ्लाइट नंबर 6E-5000 से 6E-5999 की सभी फ्लाइट्स टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगीं. इससे पहले एयर इंडिया की तरफ से भी बताया गया था कि 60 डोमेस्टिक फ्लाइट्स को टर्मिल-2 में शिफ्ट किया गया है.

क्या होगा फायदा?

टर्मिनल-2 से फ्लाइट्स का संचानल होने का फायदा सीधे उन पैसेंजर्स को होगा, जो अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं. इससे कंजेशन कम होगा और सिक्योरिटी चेक का प्रोसेस भी तेजी से होगा. यानी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.