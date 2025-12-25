26 दिसंबर से किन ट्रेनों में बदल रहा किराया, किसमें नहीं, देख लीजिए पूरी लिस्ट

- ट्रेनों में बढ़े हुए किराए 26 दिसंबर 2025 से लागू हो रहा है, अलग-अलग श्रेणी में किराया बढ़ाया गया है
- भारतीय रेलवे ने ये भी जानकारी दी है कि किन ट्रेनों में किराए बढ़े हैं और किसमें नहीं
- उपनगरीय ट्रेनों के सिंगल टिकट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है
भारतीय रेलवे ने कुछ दिन पहले यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की थी. 26 दिसंबर से ये किराए लागू होने वाले हैं. आज भारतीय रेल ने 26 दिसंबर 2025 से यात्री ट्रेनों के मूल किराए में कुछ बदलाव पर स्थिति स्पष्ट की है. रेलवे ने बताया है कि किन ट्रेनों के किस किराए में बदलाव हुआ है और किसमें नहीं हुआ है.
यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है
उपनगरीय ट्रेनों के सिंगल टिकट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है. सभी प्रकार के सीजन टिकट उपनगरीय और गैर-उपनगरीय में कोई बदलाव नहीं हुआ है
आर्डिनरी (गैर-AC) ट्रेनों में बदलाव किया गया है
द्वितीय श्रेणी आर्डिनरी
-215 किमी तक: कोई बढ़ोतरी नहीं
-216–750 किमी: ₹5 बढ़ोतरी
-751–1250 किमी: ₹10 बढ़ोतरी
-1251–1750 किमी: ₹15 बढ़ोतरी
-1751–2250 किमी: ₹20 बढ़ोतरी
स्लीपर क्लास
-1 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी
फर्स्ट क्लास (आर्डिनरी)
-1 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी
मेल/एक्सप्रेस (गैर-AC) ट्रेनों में बदलाव
-सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास
-2 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी
AC क्लास में बदलाव
-AC चेयर कार
-AC 3 टियर / 3E
-AC 2 टियर
-AC फर्स्ट क्लास / एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी
इन ट्रेनों पर भी लागू होगा बदलाव
राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल सहित अन्य विशेष ट्रेनों में भी क्लास के अनुसार वही बढ़ोतरी लागू होगी.
कुछ खास बातें नोट कर लीजिए
-रिजर्वेशन शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
-GST पहले की तरह लागू रहेगा
-किराया पहले की तरह राउंड ऑफ किया जाएगा
-26 दिसंबर 2025 से पहले बने टिकटों पर नया किराया लागू नहीं होगा
-26 दिसंबर 2025 के बाद TTE द्वारा बनाए गए टिकट नए किराए पर होंगे
जानकारी और व्यवस्था
-स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची अपडेट की जाएगी
-PRS, UTS और मैनुअल टिकट सिस्टम में जरूरी बदलाव होंगेॉ
-रेल कर्मचारी को पहले से निर्देश दिए जाएंगे
