रेलवे का बड़ा कदम: कोझिकोड स्टेशन पर किराये पर मिलेगी EV बाइक, सिर्फ 50 रुपये में कहीं भी घूम सकेंगे यात्री

अब केरल की खूबसूरती का दीदार किफायती दरों में भी हो सकता है. रेलवे ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब स्टेशन पर भी यात्रियों को बाइक की सुविधा मिलेगी. इस मोटरसाईकिल से यात्री कहीं भी घूम सकेगा.फिलहाल इस सुविधा को शुरू करने का ऐलान दक्षिण रेलवे ने किया. रेल मंत्रालय के अनुसार, दक्षिण रेलवे के पालक्काड डिवीजन के अंतर्गत कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बाइक (EV) रेंटल सर्विस शुरू करने का फैसला किया है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, केरल देश का पहला ऐसा राज्य हैं, जहां यह व्यवस्था शुरू किया जा रहा है. यह पहल यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

उन्होंने बताया कि ठेकेदार को केरल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन बाइक रेंटल लाइसेंस दिया गया है, जिससे पूरी तरह नियमों के अनुरूप और सुचारु ढंग से सेवा चलाई जा सकेगी. ये ई-बाइक्स पूरे देश में चलाने के लिए मान्य हैं, जिससे यात्रियों को स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने की सुविधा होगी.

यात्रियों को कैसे होगा लाभ?

रेलवे अधिकारी ने बताया कि समुद्र तट, ऐतिहासिक स्थल और मार्केट्स में घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं. लेकिन कई बार वो टैक्सी और अन्य वहानों के अधिक चार्ज की वजह नहीं जा पाते हैं. लेकिन इस सुविधा के शुरू होने से उनकी समस्या का हल हो जाएगा. उन्हें न सिर्फ तेज और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा.

रेलवे का मानना है कि इस सुविधा की शुरू होने से आसपास के कस्बों से ट्रेन द्वारा आने वाले यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और पेशेवरों बड़ी संख्या में लाभ मिलेगा. इसके अलावा, छोटे दूरी के यात्री जो शहर में कई जगहों पर जाना चाहते हैं, उनकी भी ऑटो या टैक्सी पर निर्भरता कम हो जाएगी.

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का किराया कितना होगा?

दक्षिण रेलवे के अनुसार, हर वाहन का किराया घंटे के हिसाब से तय किया गया है. शुरुआत ₹50 प्रति घंटा है. लेकिन अगर कोई यात्री 12 घंटे के लिए बाइक बुक करता है तो उसे ₹500 देना होगा जबकि 24 घंटे का ₹750 है.

जीरो-उत्सर्जन परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

रेलवे का कहना है कि कोझिकोड स्टेशन पर बढ़ते यात्री संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन बाइक सेवा से शहर में आवागमन सरल, किफायती और समय बचाने वाला होगा. इस पहल से शहरी वातावरण को स्वच्छ बनाने में में मदद करेगी क्योंकि यह शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) परिवहन को बढ़ावा देती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पालक्काड डिवीजन में शुरू किया गया है. अगर इसके नतीजे सकारात्मक आते हैं तो इसे अन्य जगहों पर भी शुरू करने का विचार किया जा सकता है.