जोधपुर से चेन्नई तक सफर होगा आसान, 27 जून से 25 जुलाई तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए तारीख, टाइम और रूट

भारतीय रेल में हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं. साउथ सेंट्रल रेलवे ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई बीच के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये स्पेशल ट्रेनें जून और जुलाई 2026 में कुछ तय तारीखों पर चलेंगी, जिससे राजस्थान से तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी. इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिलेंगी और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी. इस स्पेशल ट्रेन से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे- ट्रेन कब चलेगी, किन रूटों से जाकर गुजरेगी, बीच में किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी और समय क्या रहेगा.
स्पेशल ट्रेन नंबर 04815 जोधपुर से चेन्नई बीच
ट्रेन नंबर 04815 जोधपुर से चेन्नई बीच के लिए शनिवार को चलेगी.
स्पेशल ट्रेन की तारीख
यह ट्रेन जोधपुर से अपनी यात्रा शुरू करेगी और चेन्नई तक जाएगी. यह स्पेशल ट्रेन कुल 5 ट्रिप लगाएगी.
- 27 जून, 2026
- 4 जुलाई, 2026
- 11 जुलाई, 2026
- 18 जुलाई, 2026
- 25 जुलाई, 2026
निकलने और पहुंचने का समय
जोधपुर से निकलने का समय रात 9:20 बजे और चेन्नई पहुंचने का समय सोमवार रात 8:00 बजे.
इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
मेर्टा रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा क्षेत्र के स्टेशन जिनमें छाबड़ा गुगोर भी शामिल है, गुना, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचेरियल, वारंगल, खम्मम. विजयवाड़ा, बापटला, चिराला, ओंगोल, नेल्लोर, गुदुर और नायडूपेटा आदि.
स्पेशल ट्रेन नंबर 04816- MGR चेन्नई सेंट्रल – जोधपुर
ट्रेन नंबर 04816 हर मंगलवार को MGR चेन्नई सेंट्रल से जोधपुर के लिए चलेगी.
चलने की तारीखें
- 30 जून, 2026
- 7 जुलाई, 2026
- 14 जुलाई, 2026
- 21 जुलाई, 2026
- 28 जुलाई, 2026
ट्रेन का समय
MGR चेन्नई सेंट्रल से शाम 5:15 बजे चलेगी और जोधपुर गुरुवार को रात 8:30 बजे पहुंचेगी.
रास्ते में आने वाले मुख्य स्टेशन
चेन्नई से राजस्थान जाने वाले यात्री इन मुख्य स्टेशनों पर चढ़ या उतर सकते हैं. नायुदुपेटा, गुडूर, नेल्लोर, ओंगोल, चिराला, बापटला, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, मंचेरियल, सिरपुर कागज़नगर, बलहारशाह, नागपुर, इटारसी, भोपाल, बीना, गुना, जयपुर, फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड आदि.
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