रेलवे स्टेशन पर शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? इस स्टेशन पर प्रीमियम स्पेस की होने जा रही नीलामी, जानें डेट और टाइम

अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हों, तो आपके लिए अच्छी खबर है. साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद मंडल ने खम्मम रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल के लिए ई-नीलामी का ऐलान किया है. यह जगह पांच साल के लिए दी जाएगी. सिकंदराबाद मंडल के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (Sr. DCM) ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर की है.
29 जून को होगी ई-नीलामी
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस प्रीमियम स्पेस के लिए ई-नीलामी 29 जून 2026 को दोपहर 2 बजे होगी. जो लोग या कंपनियां रेलवे स्टेशन पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वे इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं.क्यों खास है यह मौका?
खम्मम रेलवे स्टेशन को रेलवे ने हाई फुटफॉल जोन बताया है. यानी यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं. स्टेशन पर रेल यात्रियों के अलावा ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र, बिजनेस ट्रैवलर और पर्यटक भी पहुंचते हैं. ऐसे में यहां शुरू होने वाले बिजनेस को बड़ी संख्या में ग्राहक मिल सकते हैं.
रेलवे का कहना है कि यह एक प्राइम लोकेशन है, जहां बिजनेस की अच्छी संभावनाएं हैं. स्टेशन पर लगातार लोगों की आवाजाही रहने से कारोबार को बेहतर पहचान और ग्राहकों तक सीधी पहुंच मिल सकती है. साथ ही पांच साल का एग्रीमेंट होने से लंबे समय तक कमाई का मौका भी मिलेगा.किस तरह का कारोबार किया जा सकता है?
रेलवे के अनुसार, इस जगह पर यात्रियों की जरूरत से जुड़े कई तरह के कारोबार किए जा सकते हैं. यहां पैसेंजर कन्वीनियंस स्टोर, ट्रैवल से जुड़ा जरूरी सामान, टॉयलेट्रीज और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. यात्रियों को सफर के दौरान अक्सर रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदना पड़ता है. ऐसे में इस तरह की दुकानें लगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है.
कहां मिलेगी अधिक जानकारी?
🚆 Investment Opportunity at Khammam Railway Station!— Sr DCM Secunderabad (@SrDCMSC) June 22, 2026
South Central Railway, Secunderabad Division invites bids for a Premium Prepaid AC Waiting Hall.
✅ High Footfall
✅ Prime Location
✅ 5-Year Agreement
✅ Strong Revenue Potential
📅 Date: 29 Jun 2026
⏰ Time: 14:00 Hrs pic.twitter.com/575wMIn5hE
इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इच्छुक लोग साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद मंडल के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in से भी जानकारी ले सकते हैं.
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