Indian Railway: राजधानी, शताब्दी या दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी फ्री खाना मिल सकता है. इसके लिए रेलवे ने नियम निर्धारित किया है. अगर आप इस नियम को जानते हैं तो फ्री भोजन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं. जानें किस परिस्थिति में यात्रियों को मुफ्त भोजन (Free Meal) मिलने का अधिकार होता है.
कब मिलता है फ्री खाना
IRCTC की कैटरिंग नीति के अनुसार, अगर राजधानी, शताब्दी या दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन दो घंटे या उससे अधिक देर से चल रही है, तो यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
खाने में क्या मिलता है
ट्रेन के लेट होने का समय और दिन का समय देखकर भोजन दिया जाता है-
सुबह या शाम के समय- चाय या कॉफी, बिस्कुट, ब्रेड और बटर, फ्रूट ड्रिंक यानी जूस.
दोपहर या रात के समय- दाल, चावल, सब्जी, अचार और अन्य साथ में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ.
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किन ट्रेनों में लागू है यह सुविधा
यह सुविधा मुख्य रूप से इन प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों के लिए है जैसे-
- राजधानी एक्सप्रेस
- शताब्दी एक्सप्रेस
- दुरंतो एक्सप्रेस
चूंकि इन ट्रेनों में टिकट के साथ कैटरिंग सुविधा शामिल होती है, इसलिए देरी होने पर यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
क्या रिफंड भी मिल सकता है
कुछ परिस्थितियों में यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक विलंबित हो जाती है और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता, तो रेलवे के नियमों के तहत टिकट रिफंड का प्रावधान भी हो सकता है. हालांकि इसके लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं और यात्रियों को रेलवे की आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना होता है.
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अधिकांश यात्रियों को नहीं होती जानकारी
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यात्री ने बताया कि उसकी राजधानी एक्सप्रेस लगभग छह घंटे लेट थी, जिसके कारण उसे रेलवे की ओर से मुफ्त लंच दिया गया. इसके बाद यह नियम फिर चर्चा में आ गया और कई यात्रियों को पहली बार इस सुविधा के बारे में पता चला.
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