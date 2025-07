ट्रेन में सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा भरपेट खाना! रेलवे ने जारी की पूरी लिस्ट, मेनू देखकर रह जाएंगे हैरान

भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में कई घंटे से लेकर दो-तीन दिन तक का समय लग जाता है. ऐसे में खाने की चिंता हर यात्री को होती है. बहुत सारे लोग स्टेशन पर वेंडर से खाना लेते हैं या ट्रेन की पैंट्री से ऑर्डर करते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को अब तक ये नहीं पता कि रेलवे ने खाने के लिए कितनी कीमत तय की है और उसमें क्या-क्या मिलता है.

रेल मंत्रालय ने हाल ही में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर यात्रियों को इस बारे में पूरी जानकारी दी है. मंत्रालय ने वेज थाली के रेट और मेन्यू को साफ तौर पर बताया है.

रेलवे ने बताया है कि स्टेशन पर मिलने वाले वेज मील (स्टैंडर्ड कैसरोल) की कीमत 70 रुपये है. वहीं, अगर आप ट्रेन में बैठकर खाना मंगवाते हैं तो इसकी कीमत 80 रुपये होगी.

Enjoy wholesome, pocket-friendly Veg meal (Standard Casserole) whether you're on the move or waiting at the station. pic.twitter.com/JU4FRls2Kn