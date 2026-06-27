दिल्ली-यूपी और बिहार समेत जुलाई में कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, यहां देखिए लिस्ट

अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है. जुलाई के महीने में कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और कई ट्रेनों के रूट डायवर्जन किए गए हैं. यह बदलाव गोंडा और गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर की नई तीसरी रेल लाइन शुरू करने के काम के कारण किया जा रहा है. इसके लिए प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम पूरा किया जाएगा. इसके चलते ही रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह पहले से ही अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

22921 -बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस -05 जुलाई

22922 -बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -07 जुलाई

15081- गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई

15082- गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस -07 से 11 जुलाई

15133 -छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस -06 जुलाई

15134 -आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -08 जुलाई

15031- गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस -08 और 09 जुलाई

15032- लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 और 09 जुलाई

15070- ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस -सात से 10 जुलाई

15069- गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस -आठ से 11 जुलाई

22199- ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस-08 जुलाई

22200- बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस -09 जुलाई

15029- गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस -09 जुलाई

15030- पुणे -गोरखपुर एक्सप्रेस

इन ट्रेनों का रूट डायवर्जन