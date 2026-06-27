दिल्ली-यूपी और बिहार समेत जुलाई में कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, यहां देखिए लिस्ट

ट्रेन कैंसिल लिस्टfile photo
अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है. जुलाई के महीने में कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और कई ट्रेनों के रूट डायवर्जन किए गए हैं. यह बदलाव गोंडा और गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर की नई तीसरी रेल लाइन शुरू करने के काम के कारण किया जा रहा है. इसके लिए प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम पूरा किया जाएगा. इसके चलते ही रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह पहले से ही अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.
इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल
- 22921 -बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस -05 जुलाई
- 22922 -बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -07 जुलाई
- 15081- गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई
- 15082- गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस -07 से 11 जुलाई
- 15133 -छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस -06 जुलाई
- 15134 -आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15031- गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस -08 और 09 जुलाई
- 15032- लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 और 09 जुलाई
- 15070- ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस -सात से 10 जुलाई
- 15069- गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस -आठ से 11 जुलाई
- 22199- ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस-08 जुलाई
- 22200- बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 15029- गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 15030- पुणे -गोरखपुर एक्सप्रेस
इन ट्रेनों का रूट डायवर्जन
- 15078- गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस -29 जून
- 15904- चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस -28 जून व 08 जुलाई
- 12512- तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस -28 जून से 07 जुलाई
- 15046- ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून व 05 जुलाई
- 12592- यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस -29 जून व 06 जुलाई
- 15134- आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -01 व 04 जुलाई
- 19409 - साबरमती-थावे एक्सप्रेस -02 जुलाई
- 22534- यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट -01 जुलाई
- 19623- मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत -03 जुलाई
- 12522- एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस -03 जुलाई
- 15065- गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई
- 15067- गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 12587- गोरखपुर-जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस -06 जुलाई
- 12565- बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 15651- गुवाहाटी-जम्मू तवी एक्सप्रेस -06 जुलाई
- 15066- पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15565- वैशाली एक्सप्रेस - 08 से 10 जुलाई
- 12571- गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस-08 और 10 जुलाई
- 12572- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस - 09 जुलाई
- 14673 शहीद एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई
- 15005- गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस-08 जुलाई
- 15652- जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 12596- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15566- वैशाली एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15653- गुवाहाटी-जम्मू तवी एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15204- बरौनी-जम्मू तवी एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 12555- गोरखधाम एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 22537- गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 11079- एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 14674- शहीद एक्सप्रेस -09 जुलाई
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