बच्चों के लिए नियम... स्वतंत्रता दिवस 2026: क्या लाल किले पर बच्चों के लिए भी लगेगी अलग से टिकट?

अगर आप इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में होने वाले भव्य समारोह को करीब से देखने की योजना बना रहे हैं और अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहते हैं, तो पहले उनसे जुड़े नियमों और टिकट व्यवस्था के बारे में जान लेना जरूरी है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों के प्रवेश और टिकट को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं. क्या छोटे बच्चों के लिए भी अलग टिकट लेना पड़ता है? किस उम्र तक के बच्चों को टिकट की जरूरत नहीं होती? सुरक्षा जांच और प्रवेश से जुड़े नियम क्या हैं? यहां हम आपको बच्चों के टिकट और एंट्री से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से बता रहे हैं, ताकि कार्यक्रम में जाने से पहले आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

5 साल से छोटे बच्चों को न ले जाने की दी जाती है सलाह

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित होने वाले समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिसके कारण वहां काफी भीड़ रहती है. सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समारोह स्थल पर न लाने की सलाह दी जाती है. हालांकि, अगर आप अपने छोटे बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं, तो आपको सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और आमंत्रण पोर्टल पर दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि प्रवेश और सुरक्षा जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सामान्य दिनों में 15 साल तक के बच्चों की एंट्री रहती है फ्री

बता दें कि सामान्य दिनों में लाल किला घूमने आने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क होता है. हालांकि, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के चलते हर साल 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है. इस दौरान आम दर्शकों को नियमित टिकट के जरिए प्रवेश नहीं मिलता.

अगर आप 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले से सीट बुक करना और आधिकारिक आमंत्रण या पास प्राप्त करना आवश्यक होता है. ऐसे में समारोह में शामिल होने से पहले संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रवेश नियमों की जानकारी जरूर जांच लें.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए क्या लगती है फीस?

दिल्ली के लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बच्चों के लिए कोई अलग टिकट छूट उपलब्ध नहीं होती. यानी जिन बच्चों के लिए प्रवेश पास आवश्यक है, उनके लिए भी सामान्य नागरिकों के समान शुल्क देना पड़ता है. इस समारोह में शामिल होने के लिए कार्यक्रम से पहले सरकार द्वारा MyGov और MyBharat जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जनरल और रिजर्व्ड सीटिंग पास जारी किए जाते हैं.

इन पासों की कीमत एन्क्लोजर और बैठने की श्रेणी के आधार पर तय होती है, जो आमतौर पर ₹20 से लेकर ₹500 तक हो सकती है. इसलिए यदि आप बच्चों के साथ समारोह में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो पास बुकिंग के दौरान लागू नियमों और शुल्क की जानकारी पहले से जरूर जांच लें.

अगर आप जनरल सीट बुक करते हैं, तो आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना पड़ता है.

स्टैंडर्ड सीटों के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होता है.

प्रीमियम सीटों के लिए ₹500 प्रति व्यक्ति शुल्क है.

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