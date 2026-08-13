IND vs SL: रोहित-विराट भी नहीं कर सके ऐसा, कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका!

Sri Lanka vs India, Test: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान भारत के कप्तान शुभमन गिल के पास एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. यह सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस सीरीज के दोनों टेस्ट मैच 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकल का हिस्सा होंगे, जिससे यह दोनों टीमों के लिए एक अहम सीरीज बन जाती है. भारत WTC स्टैंडिंग में 48.15 के पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) के साथ पांचवें स्थान पर है.

शुभमन गिल की नजर खास माइलस्टोन पर

अगर शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 157 रन बना लेते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) टूर्नामेंट के इतिहास में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. पंजाब का यह बल्लेबाज अभी WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. उन्होंने 73 पारियों में 43.07 के औसत से 2843 रन बनाए हैं.

ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर

ऋषभ पंत 71 पारियों में 2780 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उनके बाद भारत के दो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (69 पारियों में 2716 रन) और विराट कोहली (79 पारियों में 2617 रन) हैं. कुल मिलाकर, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. उन्होंने 142 पारियों में 51.16 के औसत से 6651 रन बनाए हैं.

गिल के पास पहले भारतीय कप्तान बनने का मौका

26 साल के गिल के पास एक ही WTC साइकल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बनने का मौका भी होगा. गिल ने अब तक 14 पारियों में 79.16 के औसत से 950 रन बनाए हैं और यह माइलस्टोन हासिल करने के लिए उन्हें सिर्फ 50 रनों की जरूरत है. विराट कोहली एकमात्र ऐसे दूसरे भारतीय कप्तान हैं जो पहले इस माइलस्टोन के करीब पहुंचे थे. उन्होंने 2019-21 सीज़न में WTC के पहले एडिशन में 24 पारियों में 934 रन बनाए थे.



एक WTC चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

शुभमन गिल - 950 रन (2025-27)

विराट कोहली - 934 रन (2019-21)

रोहित शर्मा - 864 रन (2023-25)

विराट कोहली - 415 रन (2021-23)

रोहित शर्मा - 390 रन (2021-23)

शुभमन गिल एक ही WTC साइकल में 1000 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज़ बनने की कोशिश भी करेंगे. अब तक, यशस्वी जायसवाल (2023-25 ​​में 1798 रन), अजिंक्य रहाणे (2019-21 में 1159 रन) और रोहित शर्मा (2019-21 में 1094 रन) ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है. गिल खुद 2023-25 ​​WTC साइकल में इस उपलब्धि के करीब पहुंचे थे, जब उन्होंने 29 पारियों में 972 रन बनाए थे.

हाल ही में शुभमन गिल के दाहिने हाथ की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे भारत की चोट से जुड़ी चिंताओं की सूची और लंबी हो गई. हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ प्रैक्टिस मैच की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरकर उन्होंने इन चिंताओं को दूर कर दिया और 54 गेंदों में 44 रन बनाए. गॉल में 15 अगस्त से श्रीलंका और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसके बाद 23 अगस्त से कोलंबो में दूसरा टेस्ट मैच होगा.

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

शुभमन गिल - 2843 रन

ऋषभ पंत - 2780 रन

रोहित शर्मा - 2716 रन

विराट कोहली - 2617 रन

रवींद्र जडेजा - 2610 रन

यशस्वी जायसवाल - 2511 रन

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकिब नबी, सरफराज खान

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरू उदाना, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

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