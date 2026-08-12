स्वतंत्रता दिवस 2026 को लेकर दिल्ली शहर में लाल किले पर होने वाले आयोजन और अलग-अलग जगहों पर होने वाले आयोजन की वजह से भीड़ भार रहने वाली है. ऐसे में शहर में ट्रेवल करने से पहले आपको पहले प्लानिंग करनी होगी. क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के लिहाज से लवे स्टेशनों, मेट्रो नेटवर्क, एयरपोर्ट और मुख्य सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों से लेकर बस और फ्लाइट तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आ रहे हैं तो आपको पूरी एडवाइजरी जरूर जाननी चाहिए.

यात्रा के लिए क्या जारी की गई एडवाइजरी

दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 13 से 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच कड़ी होगी. दिल्ली में 40 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली सफदरजंग जैसे बड़े और लंबी दूरी की ट्रेनों वाले टर्मिनल शामिल हैं. शहर में कई छोटे और लोकल स्टेशन भी हैं, जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट, शकूर बस्ती, सब्ज़ी मंडी और तिलक ब्रिज. नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइज़री जारी करते हुए कहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कारण, दिल्ली इलाके के रेलवे स्टेशनों पर 13 अगस्त से 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी जाएगी.

इस दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाएं, स्टेशन पर काफी पहले पहुंचें और जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें. मदद के लिए यात्री 139 नंबर पर 'रेल मदद' हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

5 बड़े स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद

सुरक्षा इंतजामों के तहत, 12 अगस्त से 15 अगस्त तक दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि यात्री ट्रेन सेवाएं जारी रहेंगी. यह पाबंदी नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर लागू होगी. रेलवे अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया है कि पार्सल गोदामों और प्लेटफ़ॉर्म को पैकेज और पैकिंग मटीरियल से खाली रखा जाए.

यात्री अपने साथ क्या ले जा सकते हैं

पाबंदी के दौरान, यात्रियों को पैसेंजर कोच में अपना निजी सामान ले जाने की इजाजत होगी. हालांकि, जरूरी कमर्शियल औपचारिकताओं और सुरक्षा जांच के बाद रजिस्टर्ड अख़बारों और पत्रिकाओं की बुकिंग जारी रहेगी. यह पाबंदी सिर्फ दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है. यह उन ट्रेनों पर भी लागू होगी जो दूसरे रेलवे जोन और डिवीजन से आती हैं और पार्सल लोड या अनलोड करने के लिए इन पांच स्टेशनों पर रुकती हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को जल्दी पहुंचने की सलाह

स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं. यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि कड़ी सुरक्षा जांच की वजह से स्क्रीनिंग में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है. इसलिए, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और आखिरी समय में होने वाली देरी से बचने के लिए एयरपोर्ट जल्दी पहुंचें. एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के दौरान यात्रियों की सुरक्षित और सुचारु आवाजाही बनाए रखने के लिए टीमें सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा जांच 16 अगस्त तक रहेगी जारी

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजामों को देखते हुए, 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर CISF की सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और यह 16 अगस्त तक जारी रहेगी. इस अतिरिक्त जांच की वजह से कुछ स्टेशनों पर, खासकर भीड़-भाड़ वाले समय (पीक आवर्स) में, लंबी लाइनें लग सकती हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और स्क्रीनिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें.

पतंग उड़ाने को लेकर चेतावनी

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो के यात्रियों और घरों के लिए सुरक्षा से जुड़ी एक और चिंता भी सामने आती है. ऊंची मेट्रो लाइनों के पास पतंग उड़ाना. DMRC ने बताया कि दिल्ली मेट्रो अभी दिल्ली-NCR में 416 किलोमीटर के नेटवर्क पर चलती है. इसका ज्यादातर हिस्सा ऊंचा है और ट्रेनों को बिजली देने के लिए 25,000-वोल्ट के ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) का इस्तेमाल होता है. 15 अगस्त के आस-पास पतंगबाज़ी बढ़ जाती है, ऐसे में पतंग की डोर OHE तारों में उलझ सकती है या पैंटोग्राफ में फंस सकती है. पैंटोग्राफ वह उपकरण है जो ऊपर लगे सिस्टम से बिजली लेता है.

DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाएं, खासकर उन जगहों पर जो रिहायशी इलाकों से होकर गुजरती हैं. एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेट्रो लाइनों से दूर खुली जगहों का चुनाव करें.

DMRC ने कहा है कि उसने उन स्टेशनों के पास खास टीमें तैनात की हैं जहां पतंग से जुड़ी घटनाएं होने की आशंका रहती है. ये टीमें पतंग की डोर दिखने पर उसे हटा देंगी, साथ ही ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन स्टाफ से भी कहा गया है कि वे इस दौरान खास तौर पर सतर्क रहें.

गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले भारी वाहनों पर रोक

दिल्ली आने-जाने वाले सड़क यातायात पर भी असर पड़ेगा, खासकर भारी वाहनों और अंतर-राज्यीय बसों के लिए. गुरुग्राम पुलिस ने फुल-ड्रेस रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस समारोह, दोनों के दौरान NH-48 से दिल्ली की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की घोषणा की है.

13 अगस्त की रिहर्सल के लिए, 12 अगस्त को शाम 5 बजे से 13 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे तक NH-48 से भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 14 अगस्त को शाम 5 बजे से 15 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे तक फिर से यह रोक लागू रहेगी. यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को इन प्रतिबंधित समय के दौरान NH-48 के बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना चाहिए.

फरीदाबाद में दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों और बसों पर रोक

फरीदाबाद में दिल्ली जाने वाले भारी और मध्यम माल ढोने वाले वाहनों और अंतर-राज्यीय बसों पर पाबंदियां लागू रहेंगी. फुल-ड्रेस रिहर्सल के लिए, ये पाबंदियां 12 अगस्त की रात 8 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक लागू रहेंगी. स्वतंत्रता दिवस के लिए, पाबंदियां 14 अगस्त की रात 8 बजे शुरू होंगी और 15 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेंगी.

फरीदाबाद में लगाई जाने वाली इन पाबंदियों के दायरे में दिल्ली जाने वाले कई रास्ते और बॉर्डर पॉइंट आएंगे, जिनमें बदरपुर बॉर्डर, पल्ला बॉर्डर, करणी सिंह शूटिंग रेंज बॉर्डर, सूरजकुंड बॉर्डर, मांगर चौकी, NH-19 पर सिकरी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 30 कट शामिल हैं. भारी वाहनों को पाबंदी वाले बॉर्डर इलाकों तक पहुंचने से पहले तय किए गए वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.

गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जगहों की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों और गाड़ी मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने ड्राइवरों को पाबंदियों के बारे में पहले ही बता दें. नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

दूध, दवाइयों और जरूरी सामान की इजाजत

हालांकि यह भी कहा गया है कि सभी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा. एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिस की गाड़ियों जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि दूध, फल, सब्ज़ियां, ज़रूरी खाने-पीने का सामान, दवाइयां, मेडिकल सप्लाई और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियों को भी आने-जाने की इजाजत होगी. इसका मतलब है कि भारी गाड़ियों और दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर पाबंदियों के बावजूद ज़रूरी सामान और इमरजेंसी सेवाओं की आवाजाही जारी रहेगी.

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