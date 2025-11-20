आपका Income Tax Refund क्यों अटका? CBDT चीफ ने खुद बताया देरी की असली वजह, जानिए कब तक आएगा पैसा

अगर आप कई हफ्तों से अपने इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं और हर रोज पोर्टल चेक कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. लाखों टैक्सपेयर्स इस बार रिफंड में देरी का सामना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं रिफंड आने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है?

अब खुद CBDT चीफ रवि अग्रवाल ने इस देरी की असली वजह बताई है और साफ कर दिया है कि आपका पैसा आपको कब तक मिल सकता है. अगर आप सैलरी पर काम करते हैं या हर साल ITR भरते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है.

हाई वैल्यू वाले और संदिग्ध क्लेम की हो रही है सख्ती से जांच

CBDT चीफ ने बताया कि इस बार जिन रिटर्न में ज्यादा रकम का रिफंड है या जिनमें अजीब तरह की कटौती दिखाई दे रही है, उन्हें सिस्टम ने रेड फ्लैग किया है.ऐसे मामलों की डीटेल जांच की जा रही है ताकि गलत क्लेम को रोका जा सके. इसी वजह से रिफंड प्रोसेस धीमा दिख रहा है.

मतलब, अगर आपके रिटर्न में कोई असामान्य कटौती (Unusual deduction), डेटा मिसमैच या बहुत बड़ा रिफंड है, तो आपका मामला थोड़ा देर से क्लियर होगा.

छोटे अमाउंट वाले रिफंड बिना देरी के जारी

रवि अग्रवाल ने यह भी साफ कहा कि कम रकम वाले रिफंड लगभग बिना किसी देरी के जारी कर दिए गए हैं.ज्यादातर छोटे रिफंड पहले ही क्लियर हो चुके हैं.लेकिन बड़े अमाउंट वाले रिफंड को डिपार्टमेंट ज्यादा चेक कर रहा है ताकि गलत क्लेम से बचा जा सके.

कब तक मिलेगा आपका रिफंड? CBDT ने बताई टाइमलाइन

CBDT चीफ का कहना है कि विभाग का लक्ष्य सभी सामन्य रिफंड को इस महीने के आखिर तक या दिसंबर तक क्लियर करने का है.यानि ज्यादातर टैक्सपेयर्स को दिसंबर तक अपना पैसा मिल जाना चाहिए, बशर्ते रिटर्न में कोई गलती न हो.

इस साल रिफंड में क्यों दिख रही है गिरावट ?

1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच इस साल रिफंड करीब 18 प्रतिशत घटा है.कुल रिफंड राशि 2.42 लाख करोड़ के आसपास रही है.यह गिरावट इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों ने इस बार TDS कम होने की वजह से कम क्लेम किया.

CBDT चीफ ने यह भी बताया कि कोविड के बाद अपील के मामलों का बड़ा बैकलॉग बन गया था.लेकिन इस साल पहले के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा अपीलें निपटाई गई हैं.विभाग का फोकस यह है कि ज्यादा से ज्यादा लंबित मामले क्लियर किए जाएं ताकि रिफंड और प्रोसेसिंग दोनों में तेजी आए.

टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर

CBDT चीफ ने कहा कि डिपार्टमेंट की कोशिश है कि ईमानदार टैक्सपेयर्स को तेजी से रिफंड मिले और सिर्फ वही मामले रोके जाएं जिनमें गड़बड़ी के संकेत मिले हैं.जैसे ही जांच के लिए रोके गए मामले क्लियर होंगे, रिफंड प्रोसेस और तेज हो जाएगा.

