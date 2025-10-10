UPI New Feature: ऐसे बनाएं अपनी पसंद की यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर भी नहीं देना होगा, प्रोसेस नोट कर लें

Create Your Personalize UPI ID: जमाना डिजिटल का है और डिजिटल पेमेंट हमारी लाइफ का अहम हिस्‍सा बन चुका है. इसमें भी सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल होने वाला पेमेंट सिस्‍टम है- UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. हाल ही में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें दो शानदार फीचर जोड़े हैं, जो इसे थोड़ा और पर्सनलाइज कर चुका है. अब UPI पेमेंट भी मोबाइल अनलॉक करने जितना आसान और सुविधाजनक हो गया है. यानी पिन याद रखने की झंझट खत्‍म हो गई है. अब फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के जरिये पेमेंट होने लगा है. अब एक और इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि आपको अपना पर्सनलाइज UPI आईडी बनाने की सुविधा देता है.

आपका UPI, आपकी UPI आईडी

दरअसल, UPI आईडी के साथ एक दिक्‍कत ये है कि आम तौर पर ये आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ होता है. जैसे कि 7979XXXX46@hdfcbank या nileshb@axisbank. ऐसी आईडी होने के चलते आपका मोबाइल नंबर भी सामने वाले तक पहुंच जाता है. खास तौर पर जिन्‍होंने अपनी दुकान/प्रतिष्‍ठान पर पेमेंट के लिए अपनी UPI सार्वजनिक कर रखी हो, वहां हर ग्राहक के पास आपका नंबर चला जाता है. ये एक तरह से प्राइवेसी का मसला है. जो नई सुविधा (Create Your Own Custom UPI ID) देखने को मिली है, उसमें आप अपनी UPI ID बना सकते हैं. जैसे कि NIL2309@hdfcbank.

payTM ऐप पर भी मिल रही सुविधा

UPI ऐप Google Pay में ये फीचर इस्‍तेमाल हो रहा था और अब payTM पर भी ये फीचर देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि अन्‍य UPI ऐप पर भी ये फीचर आने वाला है. UPI के इस नए फीचर से आप अपने फोन नंबर या ईमेल ID को पूरी तरह छिपा सकते हैं. इसकी बजाय आप कस्टम टेक्स्ट ID का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आपका UPI, आपकी UPI ID.

कैसे बना सकते हैं अपनी मनपसंद UPI ID?

इस नए फीचर की मदद से आप अपनी सुविधानुसार और पसंदीदा यूनीक UPI ID बना सकते हैं, जिससे आपको याद रखना भी सुविधाजनक हो और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी. इससे ID की तरह ट्रांजैक्शन भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड रहेंगे. payTM ऐप पर अपनी मनपसंद UPI ID ऐसे बना सकते हैं-

सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में Paytm ऐप खोलना होगा.

अब अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएं.

वहां 'UPI & Payment Settings' पर टच/क्लिक करें.

यहां आपके लिंक्‍ड अकाउंट्स और मौजूदा UPI ID दिखेगी.

अब 'Create a New UPI ID' पर क्लिक करें.

यहां अपने मन मुताबिक शब्दों और नंबरों का मिलाकर अपनी पसंद की ID बनाएं.

आप यहां एक बैकअप के तौर पर भी UPI ID बना सकते हैं, ताकि नई ID पर पेमेंट फेल होने की स्थिति में ट्रांजैक्शन न रुके.

