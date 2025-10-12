विज्ञापन
UPI Help App: यूजर्स अपने UPI लेनदेन का स्टेट्स की जांच कर सकेंगे, साथ ही किसी पेमेंट से जुड़ी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं. आपका समाधान जल्दी हो, इसके लिए यह एप्लीकेशन बैंक के साथ भी जानकारी साझा करेगा.

UPI यूजर्स को मिली AI की मदद, पेमेंट अटकने पर अब ना हों परेशान, NPCI ने लॉन्च किया 'UPI Help'

UPI Help App: यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है. अब अकाउंट से पैसे कट जाने और पेमेंट अटक जाने पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपकी मदद करने के लिए एआई आ गया है. दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस 'UPI Help' ऐप लॉन्च किया है. यहा एक AI असिस्टेंट एप्लीकेशन है, जो यूपीआई से जुड़ीं समस्याओं और सवालों का समाधान तेजी से करेगा. 

यूपीआई हेल्प एप्लीकेशन के जरिए ग्राहकों अपनी कई समस्याओं का हल जल्दी ढूंढ पाएंगे. पेमेंट अटकने की स्थिति में बैंक को इसकी जल्दी शिकायत की जा सकेगी.

'UPI Help' की खास बातें

  • डिजिटल पेमेंट समस्याओं का हल

यह असिस्टेंट UPI लेनदेन, पेमेंट फीचर्स से जुड़े यूजर्स के सवालों का जवाब देगा. इसके जरिए आप ऐप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में पता कर सकेंगे.   

  • शिकायतों का जल्द होगा समाधान    

यूजर्स अपने UPI लेनदेन का स्टेट्स की जांच कर सकेंगे, साथ ही किसी पेमेंट से जुड़ी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं. आपका समाधान जल्दी हो, इसके लिए यह एप्लीकेशन बैंक के साथ भी जानकारी साझा करेगा.

  • यूपीआई मैंडेट को मैनेज करना 

यूजर्स एक ही जगह पर अपने सभी एक्टिव मैंडेट (सब्सक्रिप्शन) को देख और मैनेज कर सकते हैं. इस असिस्टेंट के जरिए यूजर्स सब्सक्रिप्शन को रोक, फिर से शुरू, या रद्द कर सकते हैं, जिसके लिए यह उस UPI ऐप से डीप लिंक यूजर्स को देगा.

  • पहुंच

NPCI ने बताया कि 'UPI Help' कई प्लेटफार्मों से सीधे तौर पर जुड़ा होगा, जिसका फायदा यूजर्स को मिलेगा. जैसे, बैंकों की वेबसाइटों, DigiSaathi पोर्टल के साथ सभी यूपीआई ऐप पर इसका एक्सेस किया जा सकेगा.

भारत में हर दिन होते हैं 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन

देश में यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट्स में लगातार इजाफा हो रहा है. पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन हर दिन किए जा रहे हैं. ऐसे में ग्राहकों को पेमेंट अटकने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है. इसलिए एनपीसीआई का यह एआई वाला ऐप डिजिटल पेमेंट में अपना अहम योगदान दे सकता है. 

