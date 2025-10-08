आप UPI पेमेंट का इस्‍तेमाल तो करते ही होंगे! चाय-नाश्‍ता किया, किराना स्‍टोर से सामान लिया, बिजली-पानी के बिल भरे, मोबाइल-डीटीएच रिचार्ज किया, मॉल में शॉपिंग की या फिर कोई और बड़ी खरीदारी... करोड़ों लोग हर दिन न जाने कितनी ही बार पेमेंट के लिए UPI का इस्‍तेमाल करते होंगे. बहुत से लोगों के लिए इसका PIN याद रखना मुश्किल होता होगा. कई बार लोग पिन भूल भी जाते हैं. अब ये झंझट खत्‍म कर दी गई है. NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI पेमेंट को बेहद आसान कर दिया है. अब UPI पेमेंट करना, मोबाइल अनलॉक करने जितना ही आसान हो गया है.

फेस और फिंगरप्रिंट से पेमेंट

अब आप बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से भी UPI पेमेंट कर सकेंगे. पेमेंट करते समय आपको सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान से ही ऑथेंटिकेशन करना होगा. ये नया फीचर 8 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है. शुरुआत में ये सुविधा कुछ चुनिंदा बैंकों और वॉलेट ऐप्स में उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन फिर इसका विस्‍तार किया जाएगा और हर यूजर इसका लाभ ले पाएंगे.

आपके संबंधित बैंक या वॉलेट के लिए ये सुविधा शुरू हो गई है तो आप अपने ऐप में इसे एक्टिवेट कर सकते हैं. इसका तरीका हम यहां मोटा-मोटी बता दे रहे हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि फेस और फिंगरप्रिंट से पेमेंट कैसे करना है.

फेस या फिंगरप्रिंट पेमेंट कैसे एक्टिवेट करें

सबसे पहले आपको अपना ऐप अपडेट करने की जरूरत होगी. अपने UPI ऐप (जैसे BHIM, PhonePe, Google Pay या Paytm) का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें.

इसके बाद आप अपना डिवाइस सपोर्ट चेक करें. सुनिश्चित करें कि आपके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस रिकग्निशन फीचर है और वह एक्टिव है.

आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसी डेटा पर आधारित रहेगा.

अब आ जाइए आप ऐप सेटिंग में. UPI ऐप खोलें → सेटिंग्स → सिक्योरिटी या ऑथेंटिकेशन सेक्शन पर जाएं → बायोमेट्रिक पेमेंट ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को ऑन कर लेना है.

अब वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. ऐप आपसे एक बार फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन मांगेगा. सफल वेरिफिकेशन के बाद ये फीचर सक्रिय हो जाएगा.

अब ऐसे कर पाएंगे पेमेंट

पेमेंट के समय 'Authenticate via Biometric' चुनना होगा. फेस स्कैन करें या फिर फिंगरप्रिंट लगाएं. ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाएगा, पिन डालने की जरूरत नहीं होगी. है न ये कमाल की सुविधा. तो फिर शुरू हो जाइए, डिजिटल पेमेंट युग में इस नई सुविधा का लाभ लीजिए.

Photo Credit: NDTV/Canva

