मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा iPhone चार्जर ओरिजिनल है या नहीं? इस सरकारी ऐप से मिनटों में लगाएं पता

Fake vs Real iPhone Charger: आज के समय में iPhone यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अब, लोग फोन खरीदते वक्त तो हर जानकारी खूब ध्यान से चेक करते हैं लेकिन फोन का चार्जर खरीदते समय थोड़े लापरवाह हो जाते हैं. जबकी आइफोन के साथ-साथ उसके चार्जर पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है. खराब या नकली चार्जर से चार्ज करने पर फोन के गर्म होने, बैटरी फटने या आग लगने तक का खतरा भी बढ़ सकता है. वहीं, मार्केट में ऐसे कई नकली चार्जर मिल जाते हैं जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगते हैं. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका iPhone चार्जर असली है या नकली. आइए जानते हैं इस बात का पता कैसे लगाया जाए-

असली और नकली चार्जर की पहचान कैसे करें?

भारत सरकार ने इसके लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है BIS Care App. यह ऐप आपको बताएगा कि आपका चार्जर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस असली है या नहीं. अच्छी बात यह है कि यह ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है.

सबसे पहले अपने फोन में BIS Care ऐप डाउनलोड करें.

ऐप खोलने के बाद होम स्क्रीन पर 'Verify R No.' (CRS के तहत) ऑप्शन पर टैप करें.

अब आपके पास दो विकल्प होंगे- चार्जर पर लिखा रजिस्ट्रेशन/सीरियल नंबर डालें या चार्जर या उसके बॉक्स पर दिया गया QR कोड स्कैन करें.

अगर चार्जर असली होगा, तो ऐप आपको पूरी डिटेल दिखा देगा.

वहीं, अगर जानकारी नहीं मिलती है, तो समझ जाएं कि चार्जर संदिग्ध या नकली हो सकता है.

हमेशा कंपनी का ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करें.

लोकल या डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज करने से बचें.

फोन को पूरी रात चार्जिंग पर न छोड़ें.

जिस सॉकेट में चार्जर लगाएं, वहां ढीले कनेक्शन न हों.

इन सब से अलग अगर चार्जिंग के दौरान फोन बहुत ज्यादा गर्म हो तो तुरंत चार्जर हटा दें.

ऐसे में अगर आप अपने iPhone और अपनी सुरक्षा को लेकर सीरियस हैं, तो आज ही BIS Care ऐप से अपना चार्जर चेक करें.