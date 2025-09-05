विज्ञापन
दिवाली, छठ के लिए भूल गए टिकट बुक करना? ऐसे मिलेगी कंफर्म सीट, जानें पूरा प्रोसेस

  • भारत में त्योहारों के दौरान यात्रा के लिए तत्काल टिकट सुविधा यात्रियों की इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करती है
  • तत्काल टिकट बुकिंग AC क्लास के लिए यात्रा से एक दिन पहले सुबह दस बजे और नॉन-AC के लिए 11 बजे शुरू होती है
  • IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक की जा सकती है
भारत में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. दिवाली, छठ के लिए लाखों लोग अपने घर जाते हैं. ऐसे में ट्रेन की टिकट को लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है. कई यात्री दो से तीन महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं, जो काम की जल्दबाजी में टिकट बुक करना ही भूल जाते हैं. ऐसे में काम आती है तत्काल की सुविधा. आपको इस खबर में हम तत्काल बुकिंग से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी देते हैं, जिसे जानकर आप ये त्यौहार अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर मना पाएंगे.

तत्काल बुकिंग क्या है?

रेलवे की तत्काल टिकट की सुविधा, उन लोगों के लिए सरकार ने शुरु की है, जिन्हें किसी इमरजेंसी में अचानक यात्रा करनी पड़ती है या फिर जनरल बुकिंग के तहत टिकट नहीं मिल पाता. इस सुविधा के जरिए यात्रा से ठीक एक दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं. रेलवे तत्काल बुकिंग के लिए कुछ सीटों को रिजर्व में रखती है. 

तत्काल टिकट बुक कब करें?

AC क्लास के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले सुबह 10 बजे और नॉन-AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे से शुरू होती है. 

कहां बुक करें तत्काल टिकट?

अगर आप खुद तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. तत्काल टिकट आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बता दें कि काउंटर बुकिंग की तुलना में ऑनलाइन टिकटों की संख्या ज्यादा होती है.

कैसे बुक करें तत्काल टिकट?

  • अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना IRCTC अकाउंट बनाना होगा 
  • अकाउंट में लॉगइन करने के बाद "Booking" टैब और "Tatkal" लिंक पर क्लिक करें  
  • अब आपको ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन समेत, यात्रा की तारीख जैसी सभी डिटेल भरनी होगी 
  • ये सारी जानकारी डालने के बाद "Search" पर क्लिक करें 
  • सर्च करने पर अवेलेबल तत्काल टिकट नजर आ जाएंगे
  • क्लास सलेक्ट करने के बाद सभी पैसेंजर की डिटेल्स भरें  
  • डिटेल्स देने के बाद पेमेंट लिंक पर क्लिक करें
  • पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग की मदद से पूरे किए जा सकते हैं

इन आसान टिप्स से बुक होगी तत्काल टिकट

जैसा आप जानते हैं कि कई हजारों लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, लेकिन रेलवे के पास इतनी टिकट्स नहीं होती है. इसलिए 1 मिनट से भी कम समय में तत्काल टिकट फुल हो जाती हैं. यहां हम आपको कुछ टिप्स देते हैं, जिनके जरिए आप तत्काल में अपनी टिकट बुक करा पाएंगे-

बुकिंग विंडो खुलने से पहले ही लॉगिन कर लें
टिकट बुकिंग से पहले अपनी जानकारी मास्टर पैसेंजर लिस्ट में तैयार रखें, जिससे समय की बचत हो पाएगी
अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें
तेज पेमेंट के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करें, अगर जरूरत ना हो तो कार्ड का यूज ना करें

