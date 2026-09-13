LPG गैस ईकेवाईसी कराने का आखिरी मौका, आज ही निपटा लें काम, वरना बंद हो सकता है कनेक्शन

LPG Gas eKYC Deadline 14 September 2026: सरकार और तेल कंपनियों की ओर से बढ़ाई गई समय सीमा के मुताबिक अब 14 सितंबर 2026 तक ई-केवाईसी कराना होगा. तय तारीख तक प्रक्रिया पूरी न करने पर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी दोनों प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस कनेक्शन है और आपने अब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, तो सतर्क हो जाएं. दरअसल, सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से तय की गई नई समय सीमा समाप्त होने वाली है.

घरेलू रसोई गैस ग्राहकों को 14 सितंबर 2026 तक हर हाल में अपनी ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा न करने पर आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है, या फिर भविष्य में रिफिल सिलेंडरों की बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

चार बार बढ़ चुकी है eKYC की तारीख

सरकार और तेल व गैस कंपनियों की ओर से पहली ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 16 अगस्त तय की गई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों की ओर से केवाईसी नहीं करापाने की वजह से इसे बढ़ाकर 23 अगस्त, फिर 31 अगस्त इसके बाद 7 सितंबर किया था, जिसे बढ़ाकर अब 14 सितंबर कर दी गई है. अब इस तय आखिरी तारीख में बेहद कम समय बचा है, इसलिए अंतिम समय की भीड़ और सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए इसे तुरंत पूरा कर लें.

पहली समय सीमा: 16 अगस्त 2026

16 अगस्त 2026 पहला विस्तार: 23 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया

23 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया दूसरा विस्तार: 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया

31 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया तीसरा विस्तार: 7 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया

7 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया वर्तमान और अंतिम तिथि: 14 सितंबर 2026

ई-केवाईसी कराना इसलिए किया गया जरूरी

एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे अवैध या एकाधिक कनेक्शनों को चिह्नित करना.

पात्र उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में निर्बाध रूप से मिलती रहे.

उपभोक्ता के पते और बायोमेट्रिक विवरण का मिलान कर रिकॉर्ड को अपडेट करना.

घर बैठे मोबाइल या एजेंसी से ऐसे करें eKYC

अपनी संबंधित गैस कंपनी जैसे HP Pay, IndianOil One, या Hello BPCL के आधिकारिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और eKYC वाले विकल्प को चुनें.

फेस ऑथेंटिकेशन या मोबाइल ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें.

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ऑफलाइन माध्यम यानी गैस एजेंसी जाकर

यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में असुविधा हो रही है, तो अपनी संबंधित एलपीजी वितरक एजेंसी पर जाएं.

अपने साथ गैस पासबुक और आधार कार्ड की कॉपी ले जाएं.

एजेंसी में मौजूद बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट स्कैन कराकर तुरंत ई-केवाईसी पूरी कराएं.

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