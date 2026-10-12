मीटर रीडर के झंझट से मुक्ति! अब UPPCL Smart App से घर बैठे ऐसे चेक करें मीटर रीडिंग

UPPCL Smart Meter App Latest Update: उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्मार्ट मीटर तकनीक को तेजी से बढ़ावा दे रहा है. अब उपभोक्ताओं को महीने के आखिर में मिलने वाले अप्रत्याशित बिजली बिलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. यूपीपीसीएल के नए यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल फोन पर रोजाना की बिजली खपत का लेखा जोखा डिजिटल रूप में देख सकते हैं.

डिजिटल मीटरिंग के कारण अब बिलिंग में मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है. जितनी बिजली इस्तेमाल होगी, उतना ही सटीक बिल जनरेट होगा. अब अपने घर पर मीटर रीडर के आने या गलत रीडिंग दर्ज होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. डिजिटल रीडिंग की सुविधा से सारा डेटा ऑटोमेटिक सिस्टम तक पहुंच जाता है. ऐप के जरिए उपभोक्ता देख सकते हैं कि किस दिन या समय में कितनी बिजली खर्च हुई. इससे बिजली के सही इस्तेमाल की योजना बनाने और बिल कम करने में मदद मिलती है.

डाउनलोड कर ऐसे इस्तेमाल करें UPPCL Smart App

अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाएं.

यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप सर्च करें और डाउनलोड करें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर के साथ लॉगिन करें.

लॉगिन के बाद आप डैशबोर्ड पर दैनिक बिजली खपत, बिलिंग हिस्ट्री और अकाउंट बैलेंस की जानकारी देख सकेंगे.

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बिजली बिल या स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए उपभोक्ता यूपीपीसीएल के आधिकारिक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया एक्स पर भी यूपीपीसीएल के हैंडल @UPPCLLKO से मदद ली जा सकती है.

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