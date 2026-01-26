YouTube पर बार-बार आते हैं Ads? ये एक सेटिंग करते ही फ्री में दूर हो जाएगी दिक्कत

How to Block YouTube Ads: आज के डिजिटल दौर में यूट्यूब का इस्तेमाल बेहद आम हो गया है. लोग मनोरंजन, पढ़ाई, न्यूज और काम से जुड़ी जानकारी के लिए घंटों वीडियो देखते हैं और वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं. लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं बार-बार आने वाले Ads. कभी वीडियो शुरू होने से पहले लंबा विज्ञापन, कभी बीच में अचानक Ads और कभी वेबसाइट खोलते ही पॉप-अप. इससे यूजर का परेशान होना लाजमी है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं यूट्यूब पर बार-बार आने वाले विज्ञापनों को कैसे रोकें.

क्या करें?

अगर आप बिना पैसे खर्च किए Ads से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो Brave Browser आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह एक ऐसा ब्राउजर है जो डिफॉल्ट रूप से थर्ड-पार्टी Ads और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है. यानी आपको अलग से कोई Ad Blocker लगाने या सेटिंग्स में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती है.

Brave Browser खोलते ही अपने आप Ads और पॉप-अप्स को रोक देता है. YouTube पर वीडियो चलाते समय ज्यादातर मामलों में न तो प्री-रोल Ads आते हैं और न ही बीच में वीडियो रुकता है. इसके अलावा, वेबसाइट्स पर बार-बार दिखने वाले बैनर Ads और 'Accept Cookies' जैसे पॉप-अप भी काफी हद तक कम हो जाते हैं.

Brave Browser की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है. इसके लिए आपको

कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना होता है, कोई मुश्किल सेटिंग ऑन नहीं करनी होती है. बस आप इसे डाउनलोड करके सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं.

मोबाइल यूजर्स इसे Play Store या App Store से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, कंप्यूटर या लैपटॉप यूजर्स Brave की आधिकारिक वेबसाइट से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं.

एड्स हटाने से अलग इससे वेबपेज तेजी से खुलते हैं

मोबाइल डेटा की खपत कम होती है

YouTube वीडियो स्मूथ चलते हैं और

प्राइवेसी और सिक्योरिटी बेहतर रहती है.

