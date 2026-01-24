पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज देख लीं तो कोई आपको चूना नहीं लगा पाएगा, आज ही जान लें ये जरूरी टिप्स

Petrol pump fraud: भारत में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी के मामले कोई नई बात नहीं हैं. रोजमर्रा की भागदौड़ में लोग अक्सर लापरवाही कर बैठते हैं और इसी का फायदा कुछ पेट्रोल पंप कर्मचारी उठा लेते हैं. लेकिन अगर आप थोड़े सतर्क रहें और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो पेट्रोल भरवाते समय ठगे जाने से बच सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी 3 जरूरी बातें, जिन्हें देखकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

नंबर 1- मीटर पर ध्यान से देखें

पेट्रोल भरवाने से पहले यह जरूर देखें कि मशीन का मीटर 0.00 से शुरू हो रहा है या नहीं. कभी भी 100, 500 रुपये जैसे आम अमाउंट न कहें, क्योंकि कुछ जगह मशीन में चिप लगी होती है जो कम पेट्रोल देती है. बेहतर है कि लीटर में पेट्रोल भरवाएं और मीटर पर नजर बनाए रखें.

कई बार कर्मचारी मिलकर ग्राहक का ध्यान भटकाने लगते हैं. एक पेट्रोल भरता है और दूसरा बातचीत में उलझा देता है. इसी दौरान मीटर से छेड़छाड़ हो सकती है. इसलिए चाहे कोई बात करे या सवाल पूछे, आपकी नजर मीटर पर ही रहनी चाहिए. पेट्रोल भरने के बाद बिल जरूर मांगें, सिर्फ कार्ड स्लिप नहीं.

अगर कर्मचारी नोजल को लॉक किए बिना बार-बार दबाकर पेट्रोल भरता है, तो इससे एयर लॉक बन सकता है और आपको कम पेट्रोल मिल सकता है. इसलिए ध्यान रखें कि नोजल लॉक हो.

कई बार कर्मचारी आपकी कार के शीशे और फ्यूल टैंक के बीच खड़ा हो जाता है, जिससे आपको मीटर साफ दिखाई नहीं देता. ऐसे में धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है. बेहतर है कि आप गाड़ी से उतरकर खुद मीटर देखें.

अगर शक हो तो क्वांटिटी चेक की मांग करें.

इसके अलावा हमेशा भरोसेमंद और जाने-पहचाने पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाएं.

इस तरह थोड़ी सी समझदारी और सतर्कता आपको पेट्रोल पंप पर होने वाली बड़ी ठगी से बचा सकती है. याद रखें, जागरूक ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक होता है.

