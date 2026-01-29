गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में पैसे ज्यादा लिए जाएं तो कहां शिकायत करें? जान लें जरूरी बात

LPG Cylinder: इंडियन रसोई भी समय के साथ तेजी से अपग्रेड हुई है. पहले रसोई में लकड़ी सुलगती थी तब चूल्हा जलता था और फिर पूरे घर को खाना नसीब होता था. अब तकरीबन हर घर में गैस सिलेंडर है, जिसने खाना बनाने के स्ट्रगल और इंतजार को काफी हद तक कम कर दिया है. बस गैस सिलेंडर ऑन किया, गैस चूल्हा जलाया और खाना बनाने की तैयारी शुरू. अब तो गैस सिलेंडर भी एक कॉल पर घर तक आ जाता है. एक निर्धारित राशि लेकर वेंडर आपके दरवाजे पर सिलेंडर दे जाता है. पर, मान लीजिए कि गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करने वाला ज्यादा पैसे मांगने लगे तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं तब शिकायत कहां करनी है. अगर नहीं, तो इस पूरे आर्टिकल को गौर से पढ़िए.

पहले एजेंसी जाना पड़ता था, अब घर तक डिलीवरी

एक समय ऐसा भी था जब गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते थे. लंबी लाइनें लगती थीं और पूरा दिन खराब हो जाता था. लेकिन अब ज्यादातर शहरों में घर बैठे ही सिलेंडर की डिलीवरी मिल जाती है. जिससे कंज्यूमर को बड़ी सुविधा हुई है.

भारत के अलग-अलग शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतें अलग होती हैं. किसी शहर में दाम कम होते हैं तो किसी में ज्यादा. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम अलग हैं और चेन्नई में अलग हैं. कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करने वाला तय रकम से ज्यादा पैसे मागं रहा है. अगर आपकी गैस एजेंसी भी तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगती है. तो, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर कॉल कर सकते हैं. ये सुविधा सभी कंज्यूमर के लिए उपलब्ध है.

आप एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल @MoPNG_eSeva को टैग करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं.

कई बार गैस सिलेंडर डिलीवरी के समय कंज्यूमर से एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं. आपको बता दें कि जब आप सिलेंडर बुक करते हैं. उसी समय होम डिलीवरी चार्ज उसमें शामिल होता है. इसके लिए आपको अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती.