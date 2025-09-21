जीएसटी कटौती के बीच सोना खरीदें या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

22 सितंबर से जीएसटी 2.0 देशभर में लागू हो रहा है. इसी के साथ लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी. अब सवाल आता है कि क्या शैंपू, साबुन या फिर कार, बाइक के साथ गोल्ड की कीमतों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? साथ ही क्या ये सोने में निवेश करने का समय सही है? इन सभी सवालों के जवाब इस खबर में आपको मिलेंगे.

शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बीच सोना आज भी भारतीयों के लिए निवेश का एक बड़ा जरिया बना हुआ है. गहनों के साथ सोने को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है. साथ ही डिजिटल गोल्ड में निवेश पिछले कुछ सालों में बढ़ा है.

पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतें

15 सितंबर 2025 1,10,650 रुपये/10 ग्राम

16 सितंबर 2025 1,10,620 रुपये/10 ग्राम

17 सितंबर 2025 1,10,360 रुपये/10 ग्राम

18 सितंबर 2025 1,10,360 रुपये/10 ग्राम

19 सितंबर 2025 1,11,100 रुपये/10 ग्राम

20 सितंबर 2025 1,12,300 रुपये/10 ग्राम

21 सितंबर 2025 1,09,775 रुपये/10 ग्राम

GST कटौती का असर सोने पर

जीएसटी में कमी का असर सोने पर सीधे तौर पर नहीं दिखेगा. एक्सपर्ट के अनुसार जीएसटी रिफॉर्म के जरिए लोगों के पास ज्यादा पैसा बचत के लिए रहेगा. ऐसे में आम आदमी सोने में निवेश की तरफ जा सकता है. आजकल सोना खरीदने के लिए किसी बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती है. ऐप के जरिए 100 रुपये का भी सोना खरीदा जा सकता है. अगर ऐसा हुआ और भारत में त्योहारी सीजन के बीच सोने की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है.

सोना अभी खरीदें या नहीं

एक्सपर्ट के अनुसार निवेशक अगर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को देख रहा है तो इसे खरीदा जा सकता है. वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं के बीच कई देश के रिजर्व बैंक गोल्ड को खरीदने में लगे हुए हैं. इससे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. हालांकि शॉर्ट टर्म के निवेशक अभी कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं.