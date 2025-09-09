विज्ञापन
विशेष लिंक

GST रेट कम होने से रोजमर्रा की चीजों पर कितनी होगी बचत, किन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा राहत? ऐसे करें चेक

New GST Rates 2025: नए GST रिफॉर्म्स के बाद रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर सीधी राहत मिलेगी. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. सरकार का कहना है कि ये रिफॉर्म्स सीधे तौर पर गरीब और मिडिल क्लास की बचत बढ़ाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
GST रेट कम होने से रोजमर्रा की चीजों पर कितनी होगी बचत, किन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा राहत? ऐसे करें चेक
GST Reform India 2025: GST काउंसिल ने अब 5% और 18% के सिर्फ दो स्लैब को मंजूरी दी है . इसमें ज्यादातर सामान 5% स्लैब में आ गए हैं.
नई दिल्ली:

त्योहारों से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. GST 2.0 सुधार के तहत अब कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने वाली हैं. खाने-पीने से लेकर घरेलू सामान तक पर टैक्स घटा दिया गया है, जिससे सीधे आपकी जेब में बचत होगी. 

सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक खास वेबसाइट savingswithgst.in लॉन्च की है. इस वेबसाइट के जरिए आप यह देख सकते हैं कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST रेट्स के बाद किन प्रोडक्ट्स की कीमत कितनी घटेगी.

कैसे करें चेक?

MyGovIndia ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है. इसमें कई कैटेगरी दी गई हैं जैसे फूड प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, घरेलू सामान, किचन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. आपको बस अपनी पसंद की चीजें कार्ट में डालनी हैं. इसके बाद कार्ट में आपको बेस प्राइस, पुराने VAT के समय की कीमत और अब लागू होने वाले नए GST रेट के बाद की कीमत दिखाई देगी. इससे तुरंत साफ हो जाएगा कि किस सामान पर आपको कितनी बचत होने वाली है.

उदाहरण के तौर पर अगर आप कार्ट में दूध डालते हैं तो 60 रुपये प्रति लीटर की बेस प्राइस पर VAT के समय कीमत 63.6 रुपये दिखेगी और नए GST के तहत वही दूध 60 रुपये में मिलेगा.

किन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा राहत?

नए GST रिफॉर्म्स के बाद रोजमर्रा की जरूरतों और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर सीधी राहत मिलेगी. अब UHT दूध, पैक्ड पनीर और सभी तरह की भारतीय ब्रेड पर जीरो टैक्स लगेगा. वहीं साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर और साइकिल जैसे घरेलू सामान पर सिर्फ 5% GST लगेगा.

GST  के सिर्फ 2 स्लैब 

GST काउंसिल ने अब 5% और 18% के सिर्फ दो स्लैब को मंजूरी दी है . इसमें ज्यादातर सामान 5% स्लैब में आ गए हैं, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स पर जीरो टैक्स और कुछ पर 40% टैक्स लगाया जाएगा.

जेब पर सीधा असर 

ये बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में इसका ऐलान किया था और अब दिवाली से ही नहीं बल्कि दशहरा से भी पहले इसे लागू किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि ये रिफॉर्म्स सीधे तौर पर गरीब और मिडिल क्लास की बचत बढ़ाएंगे.इस तरह GST 2.0 रोजमर्रा की चीजों पर खर्च कम करके हर परिवार की जेब को राहत देगा.

ये भी पढ़ें-  New GST Rates: मोबाइल से लेकर AC तक,जीएसटी रेट घटने के बाद कितने हो गए सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST Rate Cut, News GST Rate, GST New Rates, Gst Rate Change, GST Reform
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com