New GST Rates: मोबाइल से लेकर AC तक,जीएसटी रेट घटने के बाद कितने हो गए सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

GST Reform India 2025: देश में 2017 में लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर (GST) अब आठ साल बाद बड़े सुधारों से गुजरा है. बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने का बड़ा फैसला लिया. अब पूरे सिस्टम में केवल दो टैक्स स्लैब, 5% और 18% ही रहेंगे. पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है. वहीं कुछ खास प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार और SUV पर 40% टैक्स लागू रहेगा. यानी ये अब भी महंगी ही रहेंगी. ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं.

GST रेट में बदलाव का असर

GST सुधारों से टैक्स स्ट्रक्चर सरल हो गया है और कई जरूरी सामान अब लोगों की पहुंच में आ जाएंगे. इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें. खासकर त्योहारों से पहले यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशखबरी नजर आ रहा है. क्योंकि इस बदलाव से आम जनता को खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों और रोजमर्रा की चीजों पर बड़ी राहत मिलने वाली है.

आइए विस्तार से समझते हैं कि किन-किन चीजों पर कितना टैक्स देना होगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा.

मोबाइल फोन पर GST (GST on Mobile Phones)

अब सभी मोबाइल फोन पर 18% GST लगेगा. पहले यह दर 12% थी. इसका सीधा मतलब है कि मोबाइल फोन अब थोड़ा महंगा होगा.जैसे मान लीजिए अगर मोबाइल की कीमत ₹20,000 है तो पहले 12% GST पर आपको उस पर ₹2,400 टैक्स देना पड़ता था. अब 18% पर आपको ₹3,600 टैक्स देना होगा.

कारों पर GST (Car GST Rates)

साधारण कार (हैचबैक/सेडान): इन पर अब 18% GST लागू होगा. पहले 28% देना पड़ता था, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी.

SUV और लग्जरी कारें: इन पर कुल टैक्स 40% तक होगा. यानी इस सेगमेंट की गाड़ियों पर टैक्स अब भी ज्यादा रहेगा.

इलेक्ट्रिक कारें (EV): इन पर 12% GST लागू होगा. यह दर पहले भी 12% थी, इसका मतलब नई GST दरों के बाद भी इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा.

गोल्ड पर GST (GST on Gold)

सोने पर टैक्स की दर वही रहेगी. ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स और अन्य गोल्ड प्रोडक्ट्स पर 3% GST लागू रहेगी. यानी अगर गहनों की कीमत 1 लाख रुपये है, तो आपको उस पर ₹3,000 टैक्स देना होगा.

इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर GST (GST on Electronic Items)

यहां सबसे बड़ी राहत मिली है. पहले टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और AC जैसे प्रोडक्ट्स पर 28% GST लगता था. अब इन सभी पर केवल 18% GST लगेगा. इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स अब पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे.

कपड़ों पर GST (GST on Apparel)

₹1,000 तक की कीमत वाले कपड़े: अब इन पर 5% GST लागू होगा. पहले भी इन पर यही दर लागू थी.

₹1,000 से ज्यादा की कीमत वाले कपड़े: अब इन पर 18% GST देना होगा, जबकि पहले इन 12% GST थी. यानी प्रीमियम और ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे.

नए GST रेट से अब AC पर कितनी होगी बचत?

लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा AC की कीमतों को लेकर ही है. इस पर GST कम होने से कई लोग अब इसे खरीदने के बारे में सोच पाएंगे. AC पर लगने वाली नई GST दरों से आपकी कितनी बचत होगी इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं.

मान लीजिए किसी AC की बेस प्राइस ₹35,000 है. पहले 28% GST लगने पर उसकी कुल कीमत ₹44,800 हो जाती थी. यानी ₹9,800 आप सिर्फ टैक्स के तौर पर देते थे.

अब 18% GST के हिसाब से वही AC ₹41,300 में मिलेगा. यानी कस्टमर को लगभग ₹3,500 की सीधी बचत होगी. अगर किसी AC की कीमत थोड़ी कम या ज्यादा है, तो बचत का अंतर करीब ₹3,000 से लेकर ₹5,000 तक हो सकता है.

मिडिल क्लास और आम लोगों को बड़ी राहत

सरकार का यह फैसला खासतौर पर मिडिल क्लास और आम घरों को राहत देने वाला है. इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन अब पहले की तुलना में सस्ते हो जाएंगे. त्योहारी सीजन में इन सामानों की खरीदारी करने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. हालांकि, प्रीमियम कपड़ों और मोबाइल फोन जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ने से ये थोड़ा महंगे हो सकते हैं. वहीं लग्जरी कारें अब भी महंगी रहेंगी.



ये भी पढ़ें- Gold ज्वैलरी पर कितना लगता है GST? जानिए मेकिंग चार्ज और टैक्स का पूरा हिसाब

कोल्डड्रिंक के शौकीनों को बड़ा झटका, शराब पर कितना लगेगा टैक्स? GST रेट में बदलाव से आपकी जेब पर क्या होगा असर