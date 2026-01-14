विज्ञापन
एक ही दिन में 15 हजार महंगी हुई चांदी, सोना भी 1.46 लाख के पार, कहां लगेगा ब्रेक?

Gold, Silver Rate Today: चांदी में लगातार चौथे दिन जोरदार तेजी रही. मंगलवार को 2 लाख 71 हजार पर बंद होने वाली चांदी बुधवार को 5.5% उछलकर 2 लाख 86 हजार पर पहुंच गई.

  • चांदी की कीमतें 2 लाख 86 हजार प्रति किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं
  • सोने की कीमत भी बढ़कर 1 लाख 46 हजार 500 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है
  • पिछले चार दिनों में चांदी में लगभग 42 हजार 500 रुपये की तेजी दर्ज हुई है, जो 17.45 प्रतिशत वृद्धि है
Gold, Silver Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज एक ऐसा तूफान आया, जिसने निवेश के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. चांदी की कीमतों में 15 हजार की धमाकेदार तेजी दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमत 2 लाख 86 हजार प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर जा पहुंची. वहीं, सोने ने भी कदम से कदम मिलाते हुए 1 लाख 46 हजार 500 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम लेवल छू लिया है.

चांदी ने दिया 4 दिन में 42 हजार का मुनाफा

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी में लगातार चौथे दिन जोरदार तेजी रही. मंगलवार को 2 लाख 71 हजार पर बंद होने वाली चांदी बुधवार को 5.5% उछलकर 2 लाख 86 हजार पर पहुंच गई. पिछले सिर्फ 4 दिन में चांदी 17.45%, करीब 42 हजार 500 रुपये बढ़ चुकी है. वहीं, नए साल की शुरुआत से अब तक चांदी ने निवेशकों को 20% का बंपर रिटर्न दिया है.

सोना भी चमका

99.9% शुद्धता वाला सोना भी पीछे नहीं है. बुधवार को इसकी कीमतों में 1500 रुपये का उछाल आया, जिससे भाव 1 लाख 46 हजार 500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इस साल की शुरुआत से अब तक सोने में 8 हजार 800 यानी करीब 6.4% की तेजी आई है.

क्यों लगी है बाजार में यह आग?

  • एक्सपर्ट के अनुसार, इन कीमती धातुओं में तेजी के पीछे वैश्विक समीकरणों का एक बड़ा जाल है.
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने पहली बार 91.56 डॉलर प्रति औंस और सोने ने 4,640 डॉलर प्रति औंस का लेवल टच किया.
  • दुनिया भर में जारी टेंशन के बीच कारण निवेशक सेफ हैवन के रूप में सोने-चांदी को चुन रहे हैं.
  • डॉलर में गिरावट और अमेरिका में नरम पड़ती महंगाई ने धातुओं की चमक बढ़ा दी है.
  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से निवेशक सोने-चांदी में निवेश कर रहे हैं

क्या चांदी 3 लाख और सोना 1.5 लाख पार करेगा? 

मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट मानें तो यह तो बस शुरुआत है. अनुमान जताया जा रहा है कि साल 2026 के अंत तक चांदी ₹3.20 लाख प्रति किलो और सोना ₹1.60 लाख के स्तर को भी पार कर सकता है.

