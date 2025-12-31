Gold-Silver Prices: साल के आखिरी दिन सोना हुआ सस्ता! चांदी 16,000 रुपये से ज्यादा लुढ़की, चेक करें आज का ताजा भाव

Today Gold Silver Price : साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सोना और चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है बीते कुछ दिनों से आसमान छू रही कीमतों पर अचानक ब्रेक लग गया है. मुनाफावसूली के चलते घरेलू वायदा बाजार (MCX) में चांदी की कीमतों में ₹16,000 से ज्यादा की भारी गिरावट देखने को मिली है, वहीं सोना भी सस्ता हुआ है.

चांदी में आई 16,000 रुपये से ज्यादा गिरावट

चांदी में आई जोरदार गिरावट बुधवार को चांदी के खरीदारों को बड़ा फायदा मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी एक समय ₹16,000 से ज्यादा गिरकर ₹2,32,228 प्रति किलो के स्तर पर आ गई थी. फिलहाल यह करीब 5.6% की गिरावट के साथ ₹2,36,888 के आसपास कारोबार कर रही है. यानी कुछ ही घंटों में चांदी की चमक फीकी पड़ी है और दाम काफी नीचे आ गए हैं.

सोने का भाव भी गिरा

सोना भी हुआ सस्ता चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी नरमी आई है. MCX पर सोना ₹782 सस्ता होकर ₹1,35,884 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. ऊंचे स्तरों पर निवेशकों द्वारा मुनाफा निकालने (Profit Booking) की वजह से कीमतों में यह गिरावट आई है, जिससे आम ग्राहकों को खरीदारी का मौका मिल रहा है.

क्यों गिरे सोने-चांदी के दाम?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय तनावों के बीच कीमतों में जो रिकॉर्ड तेजी आई थी, वह अब थमती दिख रही है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों ने बाजार का मूड बदल दिया है, जिससे सोने-चांदी की दौड़ पर लगाम लग गई है.

चांदी ने साल भर में दिया जबरदस्त रिटर्न

एनालिस्ट्स के मुताबिक, सिर्फ दिसंबर महीने में ही चांदी करीब 24 फीसदी चढ़ी, जबकि पिछले एक साल में इसमें करीब 135 फीसदी की शानदार तेजी देखने को मिली. ज्यादा मांग और सुरक्षित निवेश की सोच ने चांदी को लगातार सपोर्ट दिया.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी को 2,45,150 से 2,42,780 रुपये के आसपास सपोर्ट मिल सकता है. वहीं ऊपर की तरफ 2,54,810 से 2,56,970 रुपये के बीच रुकावट आ सकती है.

सोने ने भी बनाया मजबूत रिकॉर्ड

सोने की बात करें तो घरेलू बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत इस साल अब तक 76 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है. वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने करीब 70 फीसदी की छलांग लगाई है. यह 1979 के बाद सोने की सबसे अच्छी सालाना तेजी मानी जा रही है.

पूरे साल सोने और चांदी को कई वजहों से सपोर्ट मिला. सेंट्रल बैंकों की खरीद, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, टैरिफ को लेकर चिंता, ग्लोबल तनाव और गोल्ड-सिल्वर ETF में मजबूत निवेश ने कीमतों को ऊंचा बनाए रखा.