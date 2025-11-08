गोल्‍ड-सिल्‍वर के भाव में इन दिनों उतार-चढ़ाव जारी है. फिलहाल अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्‍यूज है. सोने की कीमतों में 500 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई. इस तरह सोने का भाव एक बार फिर 1.20 लाख रुपये/10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. शनिवार को भी भाव इसी के आसपास रहने की संभावना है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन सोने-चांदी के रेट्स जारी करता है. स्‍थानीय ज्‍वैलरी मार्केट के मुताबिक, शनिवार को 24 कैरेट सोने का बाजार भाव 12,201 रुपये/ग्राम यानी 1,22,010 रुपये/10 ग्राम चल रहा है. वहीं 22 कैरेट गोल्‍ड 1,11,84 रुपये/10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट गोल्‍ड 91,510 रुपये/10 ग्राम के करीब है.

सोने-चांदी के भाव में गिरावट

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,20,100 रुपये हो गई है. इससे पहले सोने की कीमत 1,20,670 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 570 रुपये की कमी को दर्शाता है.

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,10,012 रुपये हो गई है, जो कि इससे पहले 1,10,534 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 90,075 रुपये हो गया है, जो कि पहले 90,503 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

देश के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का भाव

गोल्‍ड का भाव (रुपये/ 10 ग्राम में) चांदी (रु/किलो) शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सिल्‍वर दिल्‍ली 122160 111990 91660 152500 मुंबई 122010 111840 91510 152500 चेन्नई 122940 112690 93990 165500 कोलकाता 122010 111840 91510 152500

चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतें शुक्रवार को कारोबारी घंटों में स्थिर रही और इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई. चांदी की कीमत 33 रुपये बढ़कर 1,48,275 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,48,242 रुपये प्रति किलो थी.

वायदा बाजार में सोने-चांदी के भाव में तेजी

वायदा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखी गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शाम 6:35 पर सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.25 प्रतिशत बढ़कर 1,20,915 रुपये था, जो कि चांदी का 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.88 प्रतिशत बढ़कर 1,48,361 रुपये पर पहुंच गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोना 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,002.47 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.91 प्रतिशत की तेजी के साथ 48.395 डॉलर प्रति औंस पर थी.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट

जिंस बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, 'शेयर बाजारों में संभावित एआई-संचालित तेजी के बुलबुले को लेकर बढ़ती चिंताओं और अमेरिकी सरकार में कामकाज लंबे समय तक ठप रहने की अनिश्चितता के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश की तलाश के कारण शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेजी आई.'

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें इस हफ्ते एक सीमित दायरे में 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रही हैं. इसकी वजह डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना है. आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें फेड रिजर्व की स्पीच और भारत और अमेरिका के सीपीआई डेटा पर होंगी. उन्होंने आगे कहा कि छोटी अवधि में सोना 1,18,500 रुपये से लेकर 1,24,000 रुपये की रेंज में रह सकता है.

एक विशेषज्ञ ने कहा, 'बाजार की अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी और लंबे समय तक ‘शटडाउन' के चलते सोने में और तेजी की संभावना है.'

(इनपुट: IBJA, PTI और IANS से भी)